I artikelserien "Bilden" plockar hockeyfotografen Stickan Kenne fram sina favoritbilder. Idag minns vi Leksands mirakelresa till SHL, tillsammans med Tobias Forsberg.

– Det var en absurd resa, säger han.

Säsongen 2015/16 inleddes för Leksands del som ett enda stort kaos. Leksand låg sist i Hockeyallsvenskan. Tränaren Sjur Robert Nilsen lämnade tränaruppdraget och in kom i stället Per-Erik ”Perra” Johnsson. Med sig i båset fick ”Perra” Gereon Dahlgren och Leksands-ikonen, Magnus ”Sigge” Svensson. Laget började vinna matcher och klättra i tabellen och upp på kvalplats. Leksand lyckades krångla sig fram till ett Direktkval till SHL mot Modo. En till synes omöjlig uppgift.



Leksand lyckades få till en sjunde och avgörande match i Örnsköldsvik, men i slutet av tredje perioden såg det mörkt ut. Modo hade pressat tillbaka bortalaget hela matchen och ledde med klara 3-1. 12 minuter in i tredje perioden gör så Jon Knuts 3-2 framspelad av Alexander Ytterell och ungraren János Hári. När det sedan endast är 52 sekunder kvar av perioden får Ytterell ett skottläge och 3-3 är ett faktum. Förlängning väntade och där sker det overkliga att kanadensaren, Brock Montpetit stjäl pucken av en Modo-back, kommer fri med Adam Reideborn och liggande i luften gör 4-3.

Leksand var tillbaka i SHL.

– Den säsongen minns jag såklart mycket väl. Vi förlorade mot Asplöven borta och efter den matchen bytte vi tränare. Vi sa i bussen att det var det sämsta match vi gjort. Efter det började vi hitta lagkänslan, berättar Tobias Forsberg.

“Vill inte låta kaxig, men…”

Vad gjorde ”Perra” Johnsson med laget då han kom in?

– Jag tror att vi behövde i det läget någon som honom. Rent hockeymässigt hade vi redan en rätt hög standard. Vi behövde bara någon som kunde lugna våra sinnen och få oss att hitta den där känslan. På så vis var han rätt för oss just då.



Ni låg under med 3-1 mot MoDo i sjundenoxh avgörande matchen när det är halva tredje perioden kvar, hade ni gett upp lite?

– Nej, tvärtom. Det var så sjukt och jag vill inte låta kaxig, men om du frågar alla i lagt… Det är fel att säga att vi aldrig var oroliga och MoDo var bättre än oss i den matchen och hela serien, men på något vis kände vi att det här var lugnt. ”Efter allt som varit den här säsongen kommer även det här lösa sig”. Så hade jag aldrig känt förut. Det var ingen stress.

– När vi sedan gjorde 3-3-målet kändes det verkligen hur mycket den mentala delen påverkar i sporten. Det var en absurd resa, säger Tobias Forsberg samtidigt som han spricker upp i ett stort leende.

