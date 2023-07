Frölunda får vänta på sin drömvärvning Andreas Johnsson.

Forwarden stannar nämligen i NHL och skriver på för Pittsburgh Penguins.

Det har inte varit någon hemlighet att Frölunda vill värva hem Andreas Johnsson till nästa SHL-säsong.

Men nu står det klart att klubben får vänta på att drömvärvningen ska komma hem till Göteborg. Under fredagsnatten stod det nämligen klart att forwarden skriver på ett NHL-kontrakt med Pittsburgh Penguins.

Kontraktet gäller endast över den kommande säsongen och har ett lön på 800 000 dollar vilket motsvarar cirka 8,7 miljoner kronor.

The Penguins have signed forward Andreas Johnsson to a one-year contract.



The contract runs through the 2023.24 season and carries an average annual value of $800,000.