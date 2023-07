Andrew Cristall föll förvånansvärt långt i draften för en dryg vecka sedan.

Men nu har Washington valt att sajna sin talang på ett ingångskontrakt.

Först som nummer 40 valdes Andrew Cristall av Washington Capitals. Forwarden tippades av många gå i förstarundan, men var en av dem som föll mest på draftdagen.

Nu har Washington dock valt att sajna 18-åringen på ett treårigt ingångskontrakt, något som inte är helt vanligt för spelare som draftas i andrarundan.

NEWS | The Washington Capitals have signed forward Andrew Cristall to a three-year entry level contract. Cristall’s contract will carry an average annual value of $810,000 at the NHL level and $82,500 in AHL.#ALLCAPS