Jonathan Quick vann nyligen sin tredje Stanley Cup.

Nu förlänger han karriären – och flyttar till New York Rangers.

Efter 16 år i Los Angeles Kings fick Jonathan Quick lämna då han trejdades till Columbus Blue Jackets och byttes sedan vidare till Vegas Golden Knights.

I Vegas spelade Quick sedan tio matcher – men stod inte någonting i slutspelet när Golden Knights blev Stanley Cup-mästare. 37-åringen fick då lyfta Stanley Cup-bucklan för tredje gången i sin karriär då han tidigare har vunnit två titlar med LA Kings 2012 och 2014.

Nu står det klart att den tidigare stjärnmålvakten förlänger sin hockeykarriär. Han skriver nämligen på ett ettårskontrakt med New York Rangers värt 825 000 dollar (cirka 8,9 miljoner kronor). I Rangers blir veteranen backup till en av NHL:s bästa målvakter, Igor Sjestjorkin.

