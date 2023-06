Carolinas kapten Jordan Staal har elva säsonger i klubben bakom sig. Nu ser det också ut att bli en fortsättning. Enligt samstämmiga uppgifter från flera insiders har 34-åringen skrivit på ett nytt fyraårs-kontrakt med Hurricanes.

Jordan Staal kom till Carolina för elva år sedan. Där har centern sedan dess blivit kvar och vuxit ut till lagets självklara kapten. Även om produktionen har sjunkit något är 34-åringen fortfarande en nyckelspelare för Carolina.

Nu har ikonen också skrivit på ett nytt kontrakt, enligt flera trovärdiga källor.

Enligt TSN:s Chris Johnston handlar det om ett fyra år långt kontrakt med en årlig lön på strax under tre miljoner dollar per säsong.

As the #hurricanes work through the final details on an extension with captain Jordan Staal, I'm hearing it'll be a four-year deal.



Expect the AAV to come in at $3M or a little below.