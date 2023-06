I artikelserien "2000-talets drafter" väljer Måns Karlsson en ny förstarunda från alla drafter under 2000-talet. Idag: 2019.

“Loose for Hughes” var mantrat inför draften 2019. Då var det Jack Hughes som tidigt pekades ut som den givna ettan, efter att han haft fullständig lekstuga (tillsammans med några andra) för det amerikanska talangprogrammet under flera år.

Efter att Kaapo Kakko avgjort JVM-finalen och imponerat på VM gjorde han en spurt á la Patrik Laine - men han fick nöja sig med att gå som nummer två till New York Rangers.

Det här var ytterligare en stark svensk draft. Man kunde givetvis inte följa upp resultatet från året dessförinnan, då Rasmus Dahlin gick etta och totalt sex blågula valdes i förstarundan, men fyra svenskar valdes i alla fall i förstarundan. Tre av dem är kvar nu, och de får nu bland annat sällskap av en svensk som valdes i sjätterundan (!) för fyra år sedan.

Det var också ett år där USA dominerade. “From the US national team, development program, we proudly select…” var en fras som hördes mängder av gånger. Sju av de 15 första spelarna var amerikaner. I min ranking är i princip samtliga i toppen från USA.

Hur hade draften sett ut idag? Hade Jack Hughes valts som nummer ett på nytt? Låt oss se efter…