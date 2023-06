ANNONS

Almtuna värvar. Collegebacken Kalle Eriksson är klar för klubben.

– Kalle är en offensivt lagd back och med sin fina skridskoåkning gillar han att följa med upp i offensiven, säger sportchef Tony Mårtensson i ett pressmeddelande.

Pappa Niklas tränade Almtuna under drygt tre säsonger, innan han fick sparken under säsongen 2016/2017. Nu är sonen Kalle Eriksson klar för klubben, skriver Almtuna på sin sajt.

– Almtuna är en klubb vars filosofi och ambitioner överensstämmer med mina egna. Jag har alltid gillat Uppsala som stad och det känns som att bilden som finns av Uppsala med både kompetens och utveckling även genomsyrar Ais, säger Kalle Eriksson.

“Ska bli väldigt spännande”

23-årige Eriksson kommer närmast från fyra år på University of New Hampshire, där han från sin backplats gjorde 42 poäng på 121 matcher. I Sverige har Eriksson bara spelat för Leksand. Där var han lagkapten för klubbens J20-lag, under en säsong.

Han gjorde även tre allsvenska matcher för klubben, redan som junior.

– Kalle är en offensivt lagd back och med sin fina skridskoåkning gillar han att följa med upp i offensiven. Vi vill utveckla vårt anfallsspel där vi vill använda våra backar mer och där ska det bli väldigt spännande att se Kalle med hans rörlighet och fina spelsinne, säger Tony Mårtensson, sportchef.

Almtuna har nu fyra backar på kontrakt.