Med 1–3 i matcher mot Vegas har Florida en tuff utmaning framför sig, men enligt den tidigare Floridasvensken, Magnus Svensson är det en utmaning de kan klara.

– Killarna har en vinnande glöd i sig och kan vända underlägen, säger ”Sigge” till hockeysverige.se.

Florida är, milt sagt, i brygga mot Vegas i finalserien. Inför nattens match står det 3-1 till casino-laget. En som spelade under två säsonger i Florida Panthers är Magnus ”Sigge” Svensson. Givetvis följer han sitt gamla lag, men minns också tillbaka på en tid som både var positiv och negativ.

– Det var en underbar tid att bo där. Spelmässigt… Första säsongen gick det jättebra. Andra säsongen, när laget gick till Stanley Cup-final, blev jag skadad i början av serien och var borta under två månader och åkte sedan ut och in i laget hela tiden, berättar ”Sigge” Svensson för hockeysverige.se.

Magnus Svensson i Florida. Foto: Arkiv.

Blev det frustrerande för dig?

– Ja, till en viss del vart det så. Jag spelade fyra, fem matcher. Sedan fick jag sitta fyra, fem matcher. Jag åkte ut och in hela tiden samtidigt som laget gick skitbra. Jag tyckte att jag borde ha fått spela mer.



Magnus Svensson spelade i Florida mellan 1994 och 1996. Laget var relativt nytt i NHL och intresset kring laget ännu inte jättestort.

– Intresset var inte jätte, jättestort och det var knappt att vi fyllde arenan. Publiken började komma runt jul. Framåt januari och februari kom det jättemycket folk i gamla Miami Arena.

– När vi sedan gick till Stanley Cup slutspel… Dra åt helvete vilket liv det var, helt sinnessjukt, skrattar Svensson.

Var det shorts till matcherna?

– Nej, inte till matcherna. Då var det kostym. Till alla träningarna var största problemet vilka solbrillor och kortbyxor man skulle ha på sig. Och om man skulle köra ”nercabat” eller ”uppcabat” till träningarna.

Hyllar svenskarna: “Hans prestation har varit fantastisk”

Hur ser du på organisationens utveckling sedan dess?

– Den hade nästan gått i stå, men senaste åren har det hänt någonting riktigt bra i organisationen och kring laget. Senaste fyra fem säsongerna har Florida varit där och nosat lite. När jag var där var organisationen väldigt ny eftersom det bara var andra året klubben fanns.

Vad ser du som lagets styrka den här säsongen?

– Jämnheten. Florida förlorade (Jonathan) Huberdeau till Calgary och trodde man det skulle gå sämre, men det har faktiskt blivit bättre.

– Florida hade det tufft i serien och det avgjordes sista tre matcherna om det skulle bli slutspel. När dom väl hamnade i slutspel har det gått hur bra som helst. Killarna har en vinnande glöd i sig och kan vända underlägen. Man har ledande spelare som gör bra grejer.



Magnus Svensson ser framför allt två spelare som varit ledande under säsongen.

– (Matthew) Tkachuk och målvakten (Sergei Bobrovski) som varit väldigt bra.



Patric Hörnqvist går skadad, men svenske Gustav Forsling har imponerat på den tidigare Florida-backen.

– Han har gjort det jättebra. Senaste matchen var han inne på rätt många mål bakåt, men han spelar med Aaron Ekblad och då kan det hända lite grejer.

– I finalserien har det annars varit jämna matcher, men jag tycker att Vegas haft ett litet övertag. Det måste jag säga även om jag faktiskt inte trodde att dom skull ha det. Jag trodde att Florida skulle vara med bättre.



I Vegas spelar William Karlsson som på 21 slutspelsmatcher har svarat för elva mål och totalt 16 poäng.

– Hans prestation har varit fantastisk. Vilka matcher och vilket slutspel han gör. Florida har en tuff resa framför sig nu.

Det krävs för att Florida ska vända

Vad krävs det om Florida ska vända på det här?

– Få lite flyt… Nu hade dom flyt senast med det målet som kom efter ett att pucken gått som på i ett flipperspel. Då trodde jag att det kanske var Floridas match, men så var det inte. Florida måste sätta chanserna och bara fortsätta trycka på.



Kommer Florida fixa det?

– Ja, jag tror att Florida kommer vända, avslutar Magnus Svensson.

Magnus Svensson. Foto: Ronnie Rönnkvist.

