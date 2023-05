ANNONS

Efter en säsong i USA är Ebba Berglund tillbaka i Sverige och moderklubben MoDo.

För hockeysverige.se berättar hon nu om äventyret och beslutet att återvända.

– Det kändes som ett bra alternativ för min personliga utveckling, säger den 24-årige backen.

FALUN (HOCKEYSVERIGE.SE)



Ebba Berglund är tillbaka i svensk hockey efter en säsong i PHF/USA där hon spelade för Metropolitan Riveters. Efter utflykter till både Linköping och Luleå är hon dessutom tillbaka hemma i MoDo.

– Det är egentligen många anledningar till att jag är tillbaka. Jämför jag ligorna är SDHL extremt strukturerad och man vet men får på ett annat sätt, berättar Ebba Berglund för hockeysverige.se och fortsätter:

– Sedan har jag varit borta från familjen och då ska det bli skönt att komma hem och ha närheten till dem. Farmor, morfar och dom blir äldre så det ska bli skönt att kunna spendera lite mer tid med dem, vilket jag känner är en bonus.



Möjligheten för Ebba Berglund att stanna ytterligare en eller flesta säsonger i Metropolitan Riveters fanns.

– Ja, men jag valde att komma hem. Det kändes som ett bra alternativ för min personliga utveckling, på ett personligt plan. Samtidigt tror jag det kommer gynna mig hockeymässigt också.

Därför blev det Metropolitan Riveters

Vilken nivå höll Metropolitan Riveters?

– Vi hade en tuff start i början av säsongen. Det var tre spelare kvar från säsongen innan så det var ett extremt nytt lag.

– Det tog ett tag innan alla lärde sig hur det är och vad som passade och inte passade. Vi kom ändå tillbaka ganska bra mot slutet, men vi missade slutspelet med en poäng. Det var surt och hade vi gjorde det bättre lite snabbare så hade vi kunnat vara med och slagits där också. Generellt var det en bra nivå på ligan och väldigt roliga matcher att spela.



Laget är stationerat i East Rutherford…

– Det var området i New Jersey.

Ebba Berglund. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Hängde du mycket på Manhattan?

– Vi bodde 15 minuter därifrån, men det blev inte så jättemånga turer dit. Några gånger åkte vi dit, men det var mycket träning och fokus på återhämtning och allt sådant.

– Det var också därför jag åkte över dit. Någon tripp in till Manhattan blev det, men inte allt för många, säger Ebba Berglund med ett leende.



Hur hamnade du i just PHF och Metropolitan Riveters?

– Jag hade kontakt med tre olika lag och det kändes som Riveters passade mig bäst generellt sett. Just med hur klubben tänker kring träning och många småsaker. Det var ganska likt hur klubbarna i Sverige tänker. Det skiljde ganska mycket från förening till förening kring vilket upplägg man hade.

– Det handlade för mig mest om vilken syn klubben hade, vad som skulle göras och förväntningar på oss spelare, men också föreningen när jag valde Riveters.



Fick du den istid du behövde för att fortsätta utvecklas?

– Ja, det tycker jag. Jag spelade mycket. Sedan blir det mer intensitet då det är mindre rink och allt det där. Jag tycker själv att jag utvecklades under den säsongen bara genom att få agera snabbare.

Tappade landslagsplatsen: “Kunde inte påverka det”

– Efter matcherna kunde det bli lite, men annars var det inte så jättemycket. Ronja känner jag bäst sedan tidigare eftersom hon är från ”Ö-viks-trakten”, så henne surrade jag lite extra med efter matcherna.

Under säsongen Metropolitan Riveters tappade Ebba Berglund både VM och landslagsplatsen.

– Jag kunde inte påverka det på så sätt. Jag fick fokusera på det jag skulle göra där borta och min egen utveckling, vilket också kändes bra. Att kunna lägga all fokus där och på klubblaget. Sedan är det såklart att jag alltid vill representera Sverige.



Ebba Berglund. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Kan du känna en besvikelse över att inte fick chansen?

– Nej, jag köpte det ganska bra och jag var inte heller med någonting under säsongen, vilket gjorde att jag själv valde att lägga fokus på det jag skulle göra i klubblaget och vad jag kunde göra för att hjälpa laget där och då.

– Jag tycker att det var en bra säsong och jag är absolut inte missnöjd med den.



Fanns att ta tillbaka platsen i landslaget då du gjorde valet att flytta hem?

– Det var en del av det, men det var inte den stora anledningen. Sedan är det lättare för ledarna att se matcher, vilket är en bonus.

– Annars är det mest att fokusera på min utveckling, vart kan jag utvecklas mest och så vidare.

"Höga förväntningar"

Vilka förväntningar har du på den kommande säsongen i SDHL med MoDo?

– Jag har höga förväntningar. Framför allt ska det bli kul att representera moderklubben igen. Det känns jättebra.

– Nu har jag inte stenkoll på hur truppen kommer se ut och allt kanske inte är klart ännu. Det känns bra med Björn (Edlund) som sportchef och Jared (Cipparone) som tränare. Jag tror att laget kommer ha en stor potential och det ska bli roligt att få vara med och bidra på isen.

– Jared hade jag också en kort tid i landslaget då han var assisterande tränare. Inför förra säsongen var jag med och tränade med MoDo innan jag åkte över och redan då fick jag en bra bild av både Jared och Mikael Wågström, så det känns riktigt bra.



Vad krävs det av er i MoDo om ni ska ta er hela vägen till final kommande säsong?

– MoDo har alltid varit ett jobbigt lag att möta. Vi ska fortsätta vara jobbiga att möta, ha en hög intensitet, men också producera mycket framåt. Det är dom stora bitarna. Sedan har vi inte hunnit gå igenom gameplan och allt sådant. Det får komma mer fram emot säsongen.

– Fortsätter vi bygga vidare på att vara ett jobbigt lag att möta, åka mycket skridskorna och alla grunderna så tror jag det kommer vara en stor del. Sedan får tränarna finslipa göra det dom är bra på och

Ebba Berglund. Foto: Privat.

– Jag jobbar på MoDo Sports Academy. Det är ett stort gym som håller i herrans och damernas fys, men också för andra blandade idrotter. Även privatpersoner och företag. Jag har jobbat där sedan jag kom hem från USA och kommer kunna göra det under säsongen. Jag älskar det jobbet.– Det blir nog inte Gotland runt, men jag ska förmodligen tävla en tvåmannatävling med min bonuspappa. Jag måste hinna träna till den också. Den går i juli i Ulvön. Förhoppningsvis kommer jag få till det också, avslutar Ebba Berglund.