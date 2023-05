ANNONS

Trots hård kritik säkrade Tre Kronor till slut en 4–1-seger i matchen mot Danmark.

Detta mycket tack vare Lucas Raymond - som revanscherade sig efter en märklig situation.

– Det får inte ske. Sam Hallam är nog inte nöjd med det, sa SVT:s expert Mikael Renberg.

Fem raka vinster är nu sex.

Tre Kronor motsvarade förväntningarna och vann mot Danmark med 4–1, men vinsten satt långt inne och under stora delar av matchen var man hårt kritiserade av experterna.

– Det måste bli mycket, mycket bättre om man ska göra fler mål, säger Mikael Renberg i SVT:s sändning.

“Inte särskilt övertygande från Sverige”

Trots favoritskapet var det också Danmark som inledde starkast. Tre Kronor såg inte riktigt ut att vara redo från nedsläpp och släppte även in matchens första mål tidigt.

Dryga tre minuter in gick nämligen Sverige förvånansvärt bort sig lite i defensiven och gav Nicklas Jensen chansen att ge Danmark ledningen.

– För första gången i turneringen ligger Sverige under i en match, säger SVT:s kommentator Chris Härenstam.

Detta skedde trots att Danmark fått två tunga avbräck i form av Oliver Lauridsen och burväktaren Frederik Dichow till matchen.

Till slut kom Sverige in i matchen. Dennis Everberg tredje fullträff i turneringen gav 1–1 efter dryga 13 minuter, men trots detta kritiserades Tre Kronors spel i TV-studion.

– Det är ingen jättebra period av Sverige, säger SVT:s expert Mikael Renberg.

Everberg menade att de kommit in i det och skulle fortsätta på samma spår i andra, men istället blev det flertalet lägen för danskarna att återta ledningen.

– Det är inte särskilt övertygande från Sveriges sida. Passningsspelet kuggar inte riktigt i, säger kommentatorn Chris Härenstam.

Märklig utvisningen: “Väldigt onödig”

Andra perioden gav sedan en liknande matchbild som i den första. Sverige gav Danmark initiativet och tog dessutom ett par utvisningar som ställde till det - och som dessutom definitivt kunde undvikas.

Sittande i båset tog nämligen Lucas Raymond tag i en dansk klubba och fick därmed två minuter trots att han inte var på isen.

– Raymond tar tag I Patrick Russells klubba inne i båset. Väldigt uppmärksamt av domarna, de stod bra till, säger Kim Martin Hasson i SVT:s studio innan Mikael Renberg fyllde i:

– En väldigt onödig utvisning. Det får inte ske. Sam Hallam är nog inte nöjd med det, säger Renberg.

Till slut kom ändå ett ledningsmål för Sverige. André Petersson utnyttjade sin yta i powerplay och skickade in en puck mellan benen på den danska målvakten.

Ändå blev man fortsatt kritiserade.

– Sveriges passningsspel är för dåligt för att hota i den här perioden. Det måste bli mycket, mycket bättre om man ska göra fler mål, säger Renberg i SVT.

Tog revansch: “Avgör matchen”

Men i tredje växlade Tre Kronor upp under stora delar - och gjorde sedan även målet som kom att säkra vinsten.

– Han avgör matchen, säger SVT:s expert Jonas Andersson efter att Raymond revanscherat sig och skickat in 3–1-målet i mitten av den tredje perioden.

Carl Grundström utökade sedan till 4–1 innan slutsignalen gick.

– Passningsspelet är under all kritik under de första 30 minuterna idag, säger Jonas Andersson efter slutsignal.

Sverige ställs nu mot USA i gruppspelets sista match.