Luleå storsatsar: "Ett av de dyraste lagen vi haft"

Efter SM-finalen 2022 slutade Luleå på en tiondeplats i SHL:s grundserie den gångna säsongen. Till den kommande säsongen kommer klubben att använda en del av sitt egna kapital för att genomföra en storsatsning.

– Mycket tyder på att det är ett av de dyraste lagen vi haft, säger vd:n Stefan Enbom till NSD.

SHL-säsongen 2022/23 blev inte vad Luleå hade hoppats på. Laget misslyckades med att motsvara de högt ställda förväntningarna efter SM-silvret 2022 och slutade på en tiondeplats i SHL:s grundserie innan SM-slutspelet tog slut i kvartsfinalen mot Växjö.

För att lyfta laget genomför Luleå nu en ekonomisk storsatsning på sin SHL-trupp. Under våren har spelare som Linus Omark och Pontus Andreasson hämtats in till laget när klubben spänner sina ekonomiska muskler.

– Vi kom tia i fjol och har definitivt ambitioner att vara ett topplag i SHL. När vi går in i slutspel ska vi har förutsättningar att vinna, och vi känner att vi inte vill bli fast i de nedre regionerna för då blir det mycket tuffare att gå hela vägen. Vi är offensiva i lagbygget och bygger ett relativt dyrt lag, säger Luleås vd Stefan Enbom till NSD.

Budgeterar för förlust

Exakt hur mycket pengar det handlar om vill Enbom inte gå in på, men han slår fast att detta är första gången sedan han kom in i föreningen för tio år sedan som klubben budgeterar med en förlust under grundserien.

– Det bygger för det första på att vi har en väldigt stark ekonomi. Vi har ett stort eget kapital med pengar på banken och vi är i ett läge där vi kom tia i fjol och vi har betydligt högre ambitioner än så. Det är också ett år där vi inte kommer ha några NHL-pengar att falla tillbaka på. Det gör sammantaget att vi gör den bedömningen att vi budgeterar för en förlust för att ha en bra sportslig budget.

I förra årets årsredovisning meddelade Luleå att föreningen har ett eget kapital på 40 miljoner kronor.

