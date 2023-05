ANNONS

Gerry Hart har avlidit vid 75 års ålder. Den tidigare backen spelade över 700 NHL-matcher.

– Mycket trevlig person som inte var rädd att säga vad han tyckte, säger tidigare lagkamraten Jörgen Pettersson.



Gerry Hart spelade i 730 NHL-matcher mellan 1969 och 1982. Född och uppvuxen i Flint Flo, Manitoba. Han debuterade säsongen 1968/69 i NHL för Detroit. Under åren spelade han även för New York Islanders, Quebec Nordiques och St. Louis Blues. Hart var även en flitig besökare i utvisningsbåset. Under sina 15 NHL-säsongen drog han på sig 1 240 utvisningsminuter.

TV: Bratt om sitt utgående kontrakt: "Jag har lagt det åt sidan"