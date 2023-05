ANNONS

Djurgården byter vd och klubbdirektör efter finalförlusten mot MoDo. Det skriver man på sin hemsida.

Efter en tuff förstahalva på säsongen spelade Djurgården successivt upp sig. I slutändan var man en vinst ifrån att avancera upp till SHL igen.

Nu gör Djurgården förändringar i organisationen. Vd:n och klubbdirektören Thomas Kraft tvingas lämna klubben, skriver man på sin hemsida.

“Styrelsen och Thomas Kraft kan efter det gångna året konstatera att de har olika uppfattningar om klubbens väg framåt. Tillförordnad VD blir entreprenören Erik Ek som under flertalet år varit engagerad och stöttat klubben i många projekt. Erik kommer med stöd av Thomas att under de kommande veckorna att fasas in i verksamheten”, skriver ordföranden Stefan Fritzdorf.

Kraft kommer hjälpa till på konsultbasis, i uppstarten till kommande säsong.

Kraft tog över från Jenny Silfverstrand i december 2020.

“Thomas Kraft har gjort goda insatser under de två och ett halvt år han lett klubben och genomfört betydande förändringar i organisationen för att utveckla verksamheten. Det har inte varit en lätt uppgift med pandemi, degradering från SHL 2021/2022 och ett fall på målsnöret denna säsong”