ANNONS

Ludwig Blomstrand är klar för en återkomst till Södertälje.

Via sitt Twitter-konto meddelar den allsvenska klubben att forwarden skrivit på ett treårskontrakt med klubben.

Efter en tvåårig sejour i tjeckiska Plzen är Ludwig Blomstrand tillbaka i Södertälje. Den hockeyallsvenska klubben meddelar via sitt Twitter-konto att den 30-årige forwarden skrivit på ett treårsavtal med klubben.

Blomstrand spelade i Södertälje mellan 2018 och 2021, där han stod för totalt 109 poäng på 151 matcher under sina fyra säsonger i klubben. Säsongen 2019/20 smällde forwarden in 28 mål och totalt 50 poäng för Södertälje och under sin senaste säsong i klubben (2020/21) noterades 30-åringen för 20 mål och 37 poäng på 44 matcher.

Supportrar startade insamling

Spekulationer kring Blomstrands återkomst tog rejäl fart under de senaste veckorna och för en vecka sedan drog supporterklubben igång en insamling för att göra värvningen av Blomstrand och Sebastian Dyk möjlig.

Sedan tidigare står det klart att Sebastian Dyk, som gjorde succé med SSK under säsongen 2018/19, kommer att lämna den finska huvudstadsklubben HIFK.

Tack till er ALLA som bidragit för att detta skulle kunna bli verklighet💛💙



Ludde är hemma igen - han skriver dessutom treårsavtal! #twittssk pic.twitter.com/6TSQCbGDA7 — Södertälje Sportklubb (@SodertaljeSK) April 25, 2023

TV: När "Sedinarna" erövrade NHL