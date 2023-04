ANNONS

I natt inledde Colorado Eagles sin slutspelsserie mot svensklaget Ontario Reign.

Det krävdes förlängningsspel i den första matchen – där Gustav Rydahl klev fram och sköt segern till Eagles.

Gustav Rydahl avslutade grundserien med att gå mål- och poänglös i sex raka matcher för Colorado Eagles, men när det vankades slutspelspremiär mot Ontario Reign så klev den svenske centern fram i en huvudroll för AHL-klubben.

Efter att lagen stått för två mål vardera under ordinarie matchtid krävdes övertidsspel för att skilja lagen åt i den första konferenskvartsfinalen. Sex minuter in i den fjärde perioden klev Rydahl fram och sköt segern till Eagles, då han plockade upp en lös puck i mittzonen, skrinnade in i Reigns zon och avlossade ett handledsskott som Cal Petersen i bortamålet inte kunde hindra från att gå in.

– Jag var så trött. Jag försökte bara få pucken på mål för att sen åka och byta, men jag hade tur att pucken gick in, sade Rydahl efter sitt mål.

Gustav Rydahl’s first career #CalderCup Playoffs goal is the OT winner for the @ColoradoEagles. https://t.co/IX0PgC05ja pic.twitter.com/kUPxegjMRS — American Hockey League (@TheAHL) April 20, 2023

Sex svenskar i laget

Målet innebar 3–2 till Eagles i matchen och en 1–0-ledning i matchserien mot Reign, som har inte mindre än sex svenskar i laget. I nattens match kom fem av dessa till spel, då Lias Andersson, Tobias Björnfot, Samuel Fagemo, Andre Lee och Jacob Moverare alla fick istid för bortalaget. Den enda av Reigns svenskar som inte kom till spel var målvakten Erik Portillo.

***

Även Nils Höglander blev målskytt i nattens AHL-slutspel. Den 22-årige västerbottningen, som spelat större delen av säsongen i farmarligan, stod för ett mål och en assist när Abbotsford besegrade Bakersfield med 3–0.

***

Arvid Söderblom vann den svenska målvaktskampen mot Jesper Wallstedt i natt, då hans Rockford IceHogs övertidsbesegrade Iowa Wild med 3–2. Söderblom räddade 29 av 31 skott i matchen, medan Wallstedt stod för 28 räddningar på 31 skott.