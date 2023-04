ANNONS

Linnea Johansson har varit en av Linköpings bästa spelare de senaste åren.

Nu lämnar dock stjärnan – och är i stället klar för Luleå/MSSK.

– Linnea är en spelare som kommer passa in på ett mycket bra sätt i vår spelidé, säger tränaren Jens Själin.

Regerande mästarna Luleå/MSSK rustar inför nästa säsong.

Nu har klubben gjort klart med ett starkt nyförvärv. Under onsdagen presenterar de nämligen att Linnea Johansson ansluter från Linköping.

– Det skall bli otroligt spännande och inspirerande att ta sig an den här utmaningen, det känns lite nervöst just nu, men det skall bli jättekul att komma upp till Norrbotten och sätta i gång. Jag har redan varit uppe och träffat Jens och Oskar och fick ett väldigt bra intryck av föreningen, säger 21-åringen till klubbens hemsida och fortsätter:

– Sen, tro det eller ej. Men att få spela för Luleå Hockey är lite av en barndomsdröm för mig. Jag hade Johanna Fällman som idol när jag var yngre och jag var bara 13 år när LHF/MSSK kom in i SDHL, så det var laget man följde på TV till en början.

Vann pris som bästa junior

Linnea Johansson missade stora delar av årets säsong på grund av skada men gjorde ändå åtta mål och elva poäng på 13 matcher när hon väl spelade. Förra säsongen gjorde hon 31 poäng på 32 matcher i Linköping vilket var näst bäst i laget samt gjorde att hon var med bland de bästa svenska spelarna i SDHL. Hon vann då även EliteProspects.com Award som ligans bästa junior.

– Linnea är en spelare som kommer passa in på ett mycket bra sätt i vår spelidé. Hon har ett bra spelsinne, är en bra skridskoåkare och är rivig som spelare. Känslan är dessutom att hon hela tiden vill bli bättre, vilket passar perfekt i vår grupp där vi vill bli en timme bättre för varje träning som vi genomför, säger Luleås tränare Jens Själin.

Linnea Johansson har spelat 159 SDHL-matcher för HV71 och Linköping under sin karriär och gjort 91 poäng. Under sin karriär har hon även representerat Sverige vid både OS och VM.

