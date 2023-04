ANNONS

Sverige vinner mot Norge med 4-3 efter förlängning.

Två spelare sköt då sina första landslagsmål i Tre Kronor då både Samuel Johannesson och Isac Brännström blev debutmålskyttar. Brännström utsågs även till matchens lirare.

Efter dubbla vinster mot Danmark förra veckan ska Tre Kronor ställas mot Norge i två landskamper den här veckan och ett antal förändringar har gjorts i truppen, bland annat har stortalangen Leo Carlsson anslutit till landslaget för sin Tre Kronor-debut.

Under onsdagskvällen spelades den första matchen mellan Sverige och Norge i Östersund och det blev då seger för Tre Kronor med .

Sverige inledde matchen på ett väldigt bra sätt och dominerade spelet under de 20 första minuterna. Efter drygt sex och en halv minut tog då Tre Kronor också ledningen. Färjestads lagkapten Linus Johansson passade fram till Malmös poängkung Marcus Sylvegård som sedan spelade vidare till Samuel Johannesson, som i dag presenterades av Örebro. Johannesson sköt då in pucken i nät för 1-0 och hans första mål i landslaget.

Tre Kronor spelade bra och skapade flera chanser men den norske målvakten Jonas Arntzen, till vardags i Örebro, spelade bra och gjorde flera räddningar. Norge kunde då kvittera överraskande i ett sällsynt anfall. Ken Andre Olimb, med ett förflutet i Linköping, satte kvitteringen.

Sverige återtog dock ledningen direkt. Bara 33 sekunder efter 1-1-målet kom nämligen 2-1 då Isac Brännström blev målskytt efter att ha kunnat lägga in pucken i ett nästan öppet mål. Också hans första mål i landslaget.

Sverige ledde då efter första perioden.

– Jättekul, skön känsla att göra mål i landslagströjan, säger Johannesson till SVT och fortsätter:

– Vi spelar bra tycker jag. Snabba omställningar och vi är med bra bakåt också. Det är en bra spelad period av oss.

18-årige Morajunioren målskytt för Norge

Men i den andra perioden slarvade Tre Kronor en hel del och bjöd in Norge i matchen igen. Norge spelade bra och utnyttjade de svenska misstagen. Med nästan fem minuter spelat så kom Morajunioren Noah Steen i ett friläge mot LHC-målvakten Marcus Högberg. Steen fintade då bort Högberg och lade in 2-2. 18-årige Noah Steen gjorde därmed sitt första mål i A-landslaget.

Norge hade sedan också ett antal chanser att ta ledningen men Högberg stod då emot. Precis i slutet av andra perioden kunde Sverige sedan ta tillbaka ledningen igen. Oskarshamsstjärnan Patrik Karlkvist stod för en läcker individuell prestation genom att finta bort en norsk back och sedan spelar han över pucken till Rögles lagkapten Anton Bengtsson som bara kunde lägga in 3-2 vilket även var ställningen efter 40 minuters spel.

– Ganska dålig period från vår del. Vi slarvar på linjerna och de får kontra på oss. Vi måste spela lite mer noggrant på linjerna och få lite längre anfall så tror jag vi kan ta tillbaka vårt spel i tredje, säger Anton Bengtsson.

Brännström matchens lirare för Sverige

Tre Kronor inledde tredje perioden bättre men gjorde inga mål och det fortsatte vara jämnt. Norge lade sig då inte på rygg utan fortsatte utmana Sverige. Vid flera tillfällen tvingades Högberg till bra räddningar för att se till att hylla den blågula ledningen.

I slutet av matchen tog Norge ut målvakten i hopp om att få in en kvittering – och det lyckades de med. Sverige lyckades inte rensa ut pucken ur den egna zonen och i stället kunde Norge få ett läge. Returen studsade då ut till Tobias Fladeby, som tidigare spelat allsvensk hockey med Tingsryd, som skickade in 3-3 med endast 14 sekunder kvar.

Därmed väntade förlängning för att få fram en vinnare.

I spel tre-mot-tre kunde sedan Tre Kronor avgöra. FBK-backen Joel Nyström slängde in pucken till stjärnan André Petersson som fintade bort Arntzen och lade in pucken under målvakten det avgörande 4-3-målet. Sverige vinner därmed matchen även om det satt hårt inne.

– Insatsen är väl godkänd första 20 minuterna men sedan har vi en andra period som är långt under den standard vi vill ha. Vi är inte i systemet och vi utför det inte bra. Det är en match som vi kommer dra mycket lärdom av och vi behöver göra mycket bättre redan i morgon, säger förbundskapten Sam Hallam till SVT.

Isac Brännström, som också fick assist till det avgörande målet, utsågs till matchens lirare i Sverige medan Johannes Johannesen, som värvats till Rögle, utsågs till matchens lirare för Norge.

Sverige – Norge 4–3 OT (2-1,1-1,0-1,1-0)

Sverige: Samuel Johannesson, Isac Brännström, Anton Bengtsson, André Petersson.

Norge: Ken Andre Olimb, Noah Steen, Tobias Fladeby.

