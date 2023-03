Devon Levi har gjort supersuccé både på JVM och college.

Nu sajnas målvaktstalangen till ett NHL-kontrakt av Buffalo Sabres.

Det har spekulerats ett tag men nu är det klart att målvaktstalangen Devon Levi skriver NHL-kontrakt med Buffalo Sabres.

Under fredagskvällen presenterar Buffalo nämligen att de har sajnat Levi till ett treårigt rookiekontrakt. Det är ännu inte känt vad kontraktet har för värde.

IT’S OFFICIAL 🙌



We have signed goaltender Devon Levi to a three-year, entry-level contract.



Details: https://t.co/22Xft5qeGB#LetsGoBuffalo | @DevonLevi33 pic.twitter.com/HENZ722heq