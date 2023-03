Frölunda är klara för SDHL redan under sin första säsong efter att inte ha förlorat en enda match i NDHL och kvalet.

Nu berättar huvudtränaren Erika Holst om resan under historiska säsongen, avancemanget och hur laget ska tackla SDHL.

– Vi vill bygga på våra egna juniorer, spelare från Göteborgsområdet och svenska spelare men med en touch av eventuella importer, säger Holst.

Frölunda är redan efter sin första säsong klara för spel i SDHL. Givetvis är det ingen överraskning på något vis, men jobbat skulle ändå göras.

– Någonstans var ändå grundserien en transportsträcka, berättar Frölundas tränare, Erika Holst, för hockeysverige.se och fortsätter:

– Absolut har vi våra stjärnspelare, men tittar vi även på våra juniorer som kommit in i verksamheten, med den träningen som har bedrivits, så tycker jag att vi på alla håll är snabbare, starkare och rejälare. Inte bara våra toppspelare utan som lag på alla positioner.

– Sedan önskar jag att man från klubbhåll, när man gör en satsning, att inte innebörden alltid behöver vara ekonomi. Utan även med vilka fystränare, istränare… Alla runtomkring. Vad har spelarna för förutsättningar och vad vill spelarna stoppa in.



Ett av Erika Holst och övriga ledares viktigaste uppdrag har varit att motivera spelarna att fortsätta prestera i match efter match under hela säsongen trots att laget varit väldigt överlägsna och inte förlorat någon match.

– Vi har pratat jättemycket om ödmjukhet och att vi vill vara ett lag som har klass. Sedan har vi inte nöjt oss med att vinna matcher utan även att spela på vårt sätt som vi förberett då vi ska klara av ett kval.

– Är det så att man i någon match man kunnat åka runt och göra något snyggt mål så har inte det inte varit värt någonting eftersom vi ändå inte skulle kunna göra något liknande i mars. Vi har hela tiden tryckt på att vi ska spela som vi behöver för att klara av kvalet.

Frölunda gick upp till SDHL direkt under sin första säsong. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Blev klara – i kavaj: “Blandad känsla”

– Absolut. Att vara med från start och spela 60 minuter. Även om vi leder med 15-0 ska vi inte göra en dragning på blålinjen för gör vi det då det står 1-0 i mars kan det förstöra hela grejen.

Erika Holst har egentligen aldrig under säsongen tvivlat på att Frölunda ska klara av att ta steget upp i SDHL.

– Nej, det har jag inte gjort. Jag tycker att det har varit en utmanande säsong på just sättet att driva och hålla uppe vårt spel samtidigt som vi väldigt sällan blivit straffade då vi inte spelat enligt plan.

– Gruppen har gjort det fantastiskt bra. Man har kommit ihop som ett lag och ”commitat” till den gameplan vi haft för att förbereda oss hela vägen och inte bara titta på det som är nu, alltså kvalet.

– Hela tiden vara här och nu. Att varje dag på träning eller match i serien bli lite bättre och ta steg för att vara förberedda i mars.



I och med att AIK igår vann över Skellefteå med 3-1 stod det klart att Frölunda kommande säsong kommer spela i SDHL.

– Det var väldigt skönt. Klart att det var en blandad känsla att vi blev klara då vi satt och tittade på TV jämfört med om det blev klart då vi själva spelade.

– Samtidigt hade jag en väldigt bra känsla i måndags då vi slog AIK. Vi hade då satt oss i en väldigt bra situation.

Ella Hellman, Jennifer Carlsson och Emilia Bergeby Hallbeck. Foto: Ronnie Rönnkvist

“Vi kommer ha stommen kvar”

– Inte helt klart, men där och då kände jag, eftersom vi slagit både Skellefteå och AIK, att vi, som sagt var, satt oss i en bra situation. Vi kommer ta poäng framåt även om det inte var självklart.– Dessutom hade vi en bra målskillnad så det kändes som vi var i ett bra läge. Styrkebeskedet att vi i måndags kunde slå AIK från SDHL kändes väldigt bra. Det var nästan en skönare känsla i måndags kväll än igår kväll, säger Erika Holst med ett skratt.– Det är egentligen alla på något sätt. Sedan tycker jag juniorerna med Emilia Bergeby Hallbeck (Linnéa) Pettersson Dove … Spelare som är juniorer och som kommit in och tagit rygg på våra etablerade spelare.– Då handlar det inte bara om (Michelle) Karvinen (Hanna) Olsson och (Andrea) Dalen utan även om Ebba Strandberg Felicia Linder … Spelare som har rutin från spel i SDHL. Dom har också dragit ett stort lass i det här. Tillexempel Jennifer Carlsson som är en otroligt hårt arbetande spelare och laglojal som spelar tufft.

Det är en sak att slå topplagen i NDHL, men en helt annan att tillhöra toppen i SDHL, vad krävs det av er om ni ska vara med där uppe och fajtas?

– Vi ska komma ihåg att vi är precis i början av den här resan. Många av våra spelare har gjort en säsong i seniorelitmiljö. Då tänker jag att det krävs att vi gör ett väldigt bra jobb under sommaren och på försäsongen för att rusta oss fysiskt och mentalt för att ta oss an SDHL.

– Vi har fått känna på nu att det är ett stort steg från NDHL till SDHL, men det visste vi om.



Behöver Frölunda värva en del nytt för att redan kommande säsong vara med i toppen av SDHL?

– Vi kommer ha stommen kvar från det lag vi har idag. Vi vill bygga på våra egna juniorer, spelare från Göteborgsområdet och svenska spelare men med en touch av eventuella importer. Det tanken kommer vi fortfarande ha.

– På sikt vill vi att 50 procent av spelarna kommer från den egna akademin. Precis som det är på herrsidan.

Stjärntrion Hanna Olsson, Andrea Dalen och Michelle Karvinen följer alla med upp. Foto: Ronnie Rönnkvist

“Klart att det ska firas och uppmärksammas”

– Jag har såklart en dialog med Kim Martin (Hasson ), men jag har också gjort klart för henne att vi har två matcher kvar att spela och redo för diskussioner på söndag kväll.– Vi har två matcher kvar och vårt ”mission” är att vinna dom två matcherna som återstår oavsett om vi redan är klara.– Absolut. Hanna Olsson har treårskontrakt så hon är klar. Dom andra två, Dalen och Karvinen, har vi gått ut med att dom förlänger.

Blir du själv kvar i Frölunda nästa säsong?

– Jag har inte hört något annat i alla fall. Jag har kontrakt, men sedan vet man aldrig vad som händer i den här branschen, säger Erika Holst med ett lätt skratt och fortsätter:

– Kim har inte kommit med några indikationer att det skulle bli något annat.



Du kanske får höra efter matchen på söndag?

– Ja, om hon är nöjd med säsongen eller vad hon tycker.

Erika Holst ska fira avancemanget efter att kvalserien är färdigspelad. Foto: Ronnie Rönnkvist

– Söndag är lite oklart. Vi åker buss hem från Stockholm då. Det får bli nästa vecka då vi är hemma i Göteborg. Även där har jag försökt styra Kim, att på söndag kväll kan du blanda in mig i det.– Nu är det full fokus på träning idag, match imorgon, träning på lördag och match på söndag för att göra klart säsongen och vara ödmjuka i det.– Ja, absolut. Klart att det ska firas och uppmärksammas och allt sådant. Definitivt, avslutar Erika Holst som fortsätter sin promenad i vårsolen.

