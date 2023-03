Oavsett utgång i kvällens åttondelsfinal mot Luleå har säsongen varit ännu en framgång för den hyllade sportchefen Thomas Fröberg. Men vem är egentligen den 55-årige värmlänning? Vi lät hans tidigare tränarkompis i AIK, Peter Gradin, ge sin syn på Fröbergs succé i Oskarshamn.

– Thomas är väldigt noggrann, men med glimten i ögat. Tävlingsdjävulen for i honom lite titt som tätt. Eller man kan säga att det var konstant…, förklarar Gradin.

Oskarshamn går ånyo mot en succésäsong. I kväll kan laget ta sig till kvartsfinal om man på hemma-is vinner över Luleå i den avgörande åttondelsfinalen. Martin Filander, övriga ledarstaben och spelarna ska givetvis ta åt sig en stor del av äran liksom klubbens supporter, men även klubbens sportchef. Han är den 55-åriga värmlänningen som oftast bjuder på både stora leende och skratt: Thomas Fröberg.



En som lärde känna Thomas Fröberg 2014 och efter det hållit vänskapen uppe är tidigare landslags och AIK-ikonen, Peter Gradin.

– Vi träffades första gången när vi skulle börja hantera AIK. Det här var på hotellet vid Frösundavik, berättar Peter Gradin för hockeysverige.se och fortsätter:

– Mina första intryck? Nalle Puh (skratt). En härlig gubbe, mycket lättsam och lätt att bli kompis med. Sedan kanske han inte tycker likadant, men det är en annan sak, skrattar Peter Gradin.



Hur kom det sig att man satte ihop er två som tränarduo i AIK?

– Det vette fan… Det där får du nog fråga (Daniel) Rudslätt om. Antagligen var det olika vägar hit och dit eller att resten som var tillfrågade nog tackade nej.

“Noggrann - med glimten i ögat”

– Nej, jag hade inte en aning. Ni vet Stockholm och Karlstad, vi är väl inte så kontanta då det gäller hockey. Vi var i alla fall inte det på den tiden.– Ja, men han fick ha ett dialektfilter. När det började dra i väg lite grann var man tvungen att dra på dialektfiltret lite grann. Jag skojar såklart. Det var ingen fara och jag förstod Fröberg väl.

Peter Gradin var inte med under hela säsongen i AIK då han råkade ut för en olycka med sin åkgräsklippare. Han jobbade ändå med Thomas Fröberg under en ganska lång tid och fick på nära håll uppleva hans ledaregenskaper.

– Thomas är väldigt noggrann, men med glimten i ögat. Tävlingsdjävulen for i honom lite titt som tätt. Eller man kan säga att det var konstant…

– Jag upplevde hans ledarskap som väldigt lättsamt och tydligt. Jag tyckte att vårt samarbete fungerade bra.

Duon i AIK-båset. Foto: Bildbyrån.

“Vet inte var han hittar alla guldkornen”

– Nu blev jag skadad och fick inte vara med så länge. Det där med att sparka tränare är populistiskt. Man kanske får en effekt på sikt hit eller dit. Ibland går det fort. Ibland tar det långt tid. Ibland ger det ingen effekt alls.– Det blir bara en ny gubbe som pratar i omklädningsrummet och på träningarna. Det är väl mer att man måste göra någonting i stället för att ha och tålamod bygga något på längre sikt.– Ja, på sitt sätt. Det är såklart lätt att säga så här i efterhand att man definitivt gjorde så. Däremot visste man nog inte att den här kunskapen fanns hos honom då.– Den kanske kommit senare även om jag tror att den fanns där redan då. Han byggde ju efter AIK även Karlskoga.

Peter Gradin och Thomas Fröberg håller kontakten med varandra även om den ena tränar Härnösand och den andra är sportchef i Oskarshamn.

– Jag brukar skicka något SMS när jag ser honom på TV bakom plexiglaset. Senast igår då det blev förlängning. Då skrev jag ”nervös?”

– Jag fick inget svar direkt eftersom Oskarshamn gjorde mål. Då skrev jag i stället ”Ett mål mer räcker”. Vi pratar ibland, men inte så jätte ofta, men jag har sagt åt honom under flera år att jag ska åka ner till Oskarshamn innan han får sparken. Han verkar bli kvar så det är lugnt, skrattar Peter Gradin.

Foton: Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist.

“Utgår från att han får en staty”

Peter Gradin är imponerad över det jobb Thomas Fröberg gjort i Oskarshamn.– Han har gjort det fantastiskt bra. Jag vet inte var han hittar alla guldkornen. Det försvinner någon, men då kommer det in någon ny.– Sedan ska jag vara ärlig och säga att Fröberg inte är alldeles ensam, men killarna ska ju dit så jag tycker att han verkligen gör det fantastiskt bra.– Ett typ exempel, i alla fall mätt med svenska mått, är (Patrik) Karlkvist. Han var i MoDo tidigare. Visst gjorde han ett avtryck även där, men inte som han gör nu.– Någonting Fröberg står för är familjen. Det kanske han har med sig från Karlstad. Han är väldigt mån om alla och att alla ska trivas. Då är det inte heller så konstigt att spelarna som kommer dit trivs, mår bra och dessutom spelar bra.– Det går stadigt uppåt. Oskarshamn hade lite flyt under pandemin med att få vara kvar och allt det där. Det är några placeringar uppåt hela tiden.– Nu vet jag inte hur dom ekonomiska förutsättningarna är jämfört med tillexempel Frölunda, Karlstad och dom här lagen. Jag kan inte tänka mig att Oskarshamn är i den pariteten. Utifrån sina förutsättningar gör dom det fantastiskt bra.

Peter Gradin tror också att Oskarshamn har ganska stora möjligheter att vinna över Luleå ikväll och ta sig vidare till kvartsfinal.

– Jag tror Oskarshamn kommer ha det lättare idag än vad dom hade igår. Luleå var i det stora hela lite bättre än Oskarshamn och närmare segern, men åkte dit ändå. Någonstans tror jag att det kommer ha en effekt idag.

– Jag får försvara mig varje dag, skrattar Peter Gradin och fortsätter:– Jag pratar ofta med (Mats) Thelin, till exempel. Det är nog svårare att bo i Stockholm idag jämfört med på min tid och AIK måste inrikta sig mer på stockholmare.– Sedan tror jag att A och O är… Jag såg en blänkare om att AIK måste ha en egen hall. Det sa vi redan på 1980-talet, att AIK måste ha en egen anläggning för sin verksamhet och där bygga upp den. Jag vidhåller fortfarande att en egen arena för 7000 åskådare vid Ritorp, Solna eller någonstans där omkring, att då börjar det likna något.– SMS vet jag inte. Jag utgår från att han då får en staty på torget i Oskarshamn, avslutar Peter Gradin.