Chuck Fletcher får sparken av Philadelphia Flyers.

I stället tar ikonen Daniel Brière över som tillfällig general manager, bekräftar klubben på sin hemsida.

I december 2018 tog Chuck Fletcher över som ny general manager för Philadelphia Flyers och sedan dess har klubben endast gått till slutspel en gång vilket var under slutspelet i coronabubblan 2020.

Efter att klubben återigen gör en tung säsong där de är bland NHL:s sämsta lag så förändrar nu Flyers då Fletcher får sparken.

– De senaste säsongerna har laget inte levt upp till den standard som vi har. I dag väljer vi därför att påbörja en ny resa under en ny struktur inom vårt ledarskap. Därför har vi entledigat Chuck Fletcher från hans roll. Vi är tacksamma över hans hårda jobb och dedikation för klubben och vi önskar honom allt det bästa i framtiden, säger klubbens ordförande Dave Scott i ett uttalande och fortsätter:

– Chuck stod inför ett stort antal utmaningar under sin tid i jobbet, inklusive vissa utmaningar som var utanför hans kontroll, men vi har nått en punkt där vi behöver gå i en annan riktning och blicka mot framtiden under ett nytt ledarskap.

OFFICIAL: The Flyers have released Chuck Fletcher from his duties as President of Hockey Operations and General Manager. Daniel Brière, currently serving as Special Assistant to the General Manager, has been named Interim General Manager. https://t.co/xALLfVcFnh