Redan innan match skrev han historia genom att debutera som 15-åring, men han var inte klar där. Filip Ekberg nätade två gånger om och är nu HockeyAllsvenskans yngsta målskytt någonsin.

– Jag hörde något om det innan. Det hade jag aldrig kunna tänka, säger Ekberg till C More.

Inför Almtunas matchstart ikväll stod det klart att lagets 15-årige talang Filip Ekberg skulle bli den tionde yngsta spelaren någonsin att kliva ut på isen i HockeyAllsvenskan.

Men historian slutade inte att skrivas där. När knappt 17 minuter var spelade av mötet med Östersund fick den 15 år och 328 dagar gamla forwarden även göra sitt första mål - direkt i debuten.

Ett mål som gör honom till den yngsta målskytten någonsin i HockeyAllsvenskan.

– Titta vem som gör det. Det är Filip Ekberg som sätter den. Det här är ett historiskt mål, säger C Mores kommentator Linus Eklund.

Slog Höglanders rekord: “Helt overkligt”

Det tidigare rekordet satte av Nils Höglander när han vid 16 år och 8 dagars ålder nätade för AIK.

– Ja jag hörde något om det innan, att jag hade blivit det om jag gjorde mål. Det hade jag aldrig kunna tänka. Jag vänder hem och sen blir det en brytning framför mål. Sen är det en asbra pass av Harlestam så jag kunde bara lägga den på mål så gick den in. Jag försökte bara få den på mål, säger Ekberg till C More och fortsätter:

– Jag fick veta det efter en träning (att han skulle spela). Det var en sådan skön känsla, sjukt glad. Det är något helt overkligt. Det är något jag har drömt om. Nervös har jag varit nu i några dagar.

Var inte klar: “En av de största talangerna landet”

Men Almtunas junior var inte klar där. Succékvällen skulle fortsätta. Redan i de fjärde minuten av den andra perioden fick han för andra gången i matchen hitta nätet. Plötsligt var debutanten tvåmålskytt i den historiska debuten.

– Jag försöker väl inte tänka så mycket. Det är sjukt kul och jag är extremt glad över att få den här chansen. Det var bara att lägga den på mål igen, säger Ekberg till C More.

Filip Ekberg! Debut i Herrlaget, yngste målskytt någonsin i HockeyAllsvenskan efter en period. Nu tvåmålsskytt via sitt 3-0 i 2:a perioden - vi leder med 4-1 inför tredje perioden.@Almtuna_1932 @hockeyallsvensk #almtuna #almtunahockey #hockey pic.twitter.com/uSjPrLSjrA — Almtuna IS (@Almtuna_1932) March 8, 2023

Filip Ekberg som fyller 16 i april har till denna säsong tagit steget upp till J20 och direkt visat att han klarar av att spela mot äldre. På 16 matcher har det blivit 13 poäng (9+4) och den stora talangen som spelade TV-pucken så sent som i vintras har hyllats stort av sina tränare.

– Det är en exceptionell hockeyspelare. Trots att han är en underårig J18-spelare så är han en av ligans bästa spelare. En av de största 07-talangerna vi har i landet, sade J18-tränaren André Kallenberg till Hockeysverige.se i januari.

