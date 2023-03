Brynäs vinner den otroligt viktiga ödesmatchen mot HV71 med 5-3.

Därmed väntar nu ett jättedrama under SHL:s två sista omgångar då lagen ligger på exakt samma poäng.

– Brynäs gör bottenstriden till en rysare, säger C Mores kommentator Björn Oldéen.

Brynäs och HV71 har varit inblandade i bottenstriden under nästan hela säsongen och under lördagen kunde det hela avgöras. HV låg tre poäng före Brynäs inför matchen och om Jönköpingslaget vunnit så hade de i princip säkrat spel i SHL nästa säsong medan Brynäs då skulle få ställa in sig på kvalspel. Om Brynäs vann skulle lagen dock ligga på samma poäng inför de två sista omgångarna.

Det blev då seger för Gävlelaget som skapar ett jättedrama i bottenstriden efter 5-3-vinsten.

Rivstart av Brynäs

Brynäs rivstartade då matchen och fick en drömstart i ödesmatchen. Backen David Sklenicka satte 1-0 efter sju minuter och HV drog sedan på sig flera utvisningar och Brynäs fick chansen i powerplay tre gånger om. Då kom både 2-0 och 3-0 efter mål av Johan Larsson och Linus Ölund. HV71 fick dock en livlina precis i slutet av första perioden via en reducering av Joonas Nättinen som fick pucken på sig efter ett skott av Radan Lenc.

– Vi spelar bra. Gör det vi ska, får ner pucken djupt och får tryck på deras mål. Det är skönt att vi får utdelning på våra powerplays. Nu gäller det bara att hålla i detta, säger Larsson till C More i pausen.

Brynäs öppnade målskyttet i matchen mot HV71! 😮 🔥 pic.twitter.com/RFnnRRMGW9 — C More Hockey (@cmorehockey) March 4, 2023

I den andra perioden återtog Brynäs sin tremålsledning då Sklenicka sköt ett skott som styrdes in via Hannes Björninen för 4-1. HV reducerade dock återigen då André Petersson stod för en läcker framspelning till Nick Shore som kyligt lade in pucken bakom Anders Lindbäck i Brynäsmålet. Det var dock fortsatt en tydlig uppförsbacke för Jönköpingslaget.

– Vi har en hel del jobb att göra. Vi har varit i den här situationen tidigare med tvåmålsunderläge så vi har ändå bra självförtroende så länge vi kommer ut och spelar som vi vet att vi kan, säger Shore till C More.

"Det klingar till i krysset bakom Ortio" 💥 Det händer grejer ödesfighten mellan Brynäs och HV71 👀 pic.twitter.com/Aj3VyuQl5M — C More Hockey (@cmorehockey) March 4, 2023

“Gör bottenstriden till en rysare”

Tredje perioden inleddes med att Brynäs prickade ribban men sedan vände spelet och i stället kunde André Petersson reducera med ett skott upp i krysset för 4-3 i matchen och därmed väntade stor dramatik under de sista 19 minuterna.

HV jagade sedan en kvittering, skapade stort tryck ner mot Anders Lindbäck och hade flera bra målchanser. Bortalaget tog även timeout med drygt fem och en halv minut kvar att spela för att få igång det offensiva spelet.

Det hjälpte dock inte utan när HV71 tog ut målvakten kunde Brynäs avgöra. Lagkaptenen Anton Rödin stod för ett rejält slitjobb för att få loss pucken och passade den sedan till Hannes Björninen som skickade in pucken i tom kasse för 5-3.

– Brynäs gör bottenstriden till en rysare, säger C Mores kommentator Björn Oldéen.

Nu står Brynäs och HV71 på samma poäng inför de två sista omgångarna. HV har dock en liten fördel då de har bättre målskillnad.

Brynäs ställs mot Timrå borta och Växjö hemma i de två sista omgångarna medan HV71 möter Skellefteå hemma och Oskarshamn borta.

Brynäs – HV71 5–3 (3-1,1-1,1-1)

Brynäs: Hannes Björninen 2, David Sklenicka, Johan Larsson, Linus Ölund.

HV71: Joonas Nättinen, Nick Shore, André Petersson.

TV: Det bästa från Mattias Ekholms säsong 22/23