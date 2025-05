Vill till ”Kungsan” igen: ”Vi måste se till att njuta också”

Jacob Markström, 35, kommer att bära ett stort lass för Tre Kronor i VM.

Nu berättar han om känslan i New Jersey Devils, minnena från guldet 2013 och förväntingarna inför årets turnering.

Den som inte följt honom efter turneringen och väntar sig en liknande målvakt till den som stod i mål 2013, den blir besviken.

– Jag har ändrat allt, säger han.

Jacob Markström vill ha ett nytt VM-guld. Foto: Bildbyrån och Ronnie Rönnkvist

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)



VM 2013. Final. Tre Kronor mot Schweiz. Skulle äntligen Sverige få vinna ett guld på hemmaplan? En som var med vid turneringen som slutade med just ett VM-guld och även nu ska jaga guld ånyo i Globen/Avicii Arena är New Jerseys målvaktsstjärna, Jacob Markström.



– Det är så många positiva minnen från hela den turneringen. Turneringen började lite knackigt. Vi fick kritik från media, men sedan fick vi lite förstärkningar från ”Sedinarna” (Henrik och Daniel). Loui Eriksson kom in liksom Alex Edler, säger Jacob Markström då han minns tillbaka på guldäventyret 2013.

– Allt började klicka, vi gick som tåget och (Jhonas) Enroth spelade fantastiskt i kassen. Att höra slutsignalen i finalen och få fira på isen var riktigt mäktigt.



Vad hände egentligen med laget då ”Sedinarna” kom in?

– Nu pratar vi ändå om Henke och Danne, ”hall of famers”, så det är inga dåliga dussinlirare, säger Jacob Markström med ett leende.

– Det klickade till och deras medverkan gjorde nog att självförtroendet i hela gruppen höjdes.

Tvillingarna som hade en viss betydelse för guldet.. Foto: Bildbyrån

Var känslan efter Kanadamatchen i kvartsfinalen att ni skulle gå hela vägen?

– Ja, men när man är inne i det tar man det lite dag för dag. Såklart att spela slutspel mot Kanada och vinna på straffar var mäktigt.

– Man tänker ändå inte riktigt på det utan det är bara nästa match som gäller hela tiden.



Blev Fredrik Petterssons nu mera klassiska slagskott till straff en extra boost för laget?

– Den var mäktig. Vilken kille, säger Jacob Markström med ett leende innan han fortsätter:

– Han har haft en fantastisk karriär. ”Freddan” är verkligen en fantastisk kille och en grym hockeyspelare. Det var det kul för honom och nog inte många trodde skulle lägga en straff och som målis vet man vilket skott han hade. Kul att han fick visa det på den scenen. Att dessutom göra det med den pressen är imponerande.

Jacob Markström, Gabriel Landeskog och Calle Järnkrok i Kungsträdgården 2013. Foto: Bildbyrån

Vad krävs det av gruppen ni har idag om det ska bli guld även den här turneringen?

– Det krävs att vi kommer ihop som grupp och dra åt samma håll. Sedan måste vi också se till att njuta.

– I ett hemma-VM är det mycket positivt att ta in. Då gäller det samtidigt att inte hålla klubban för hårt utan att kunna spela avslappnat för att kunna njuta. Det är mycket mentalt på en sådan här kort turnering. Små studsar, men är man avslappnad brukar dom studsarna studsa med.



Topplagen är väldigt jämna i ett VM, är det ofta just det lag som får ihop gruppen bäst som har störst chans att vinna turneringen?

– Ja, lite så är det väl. Det gäller att få ihop laget, ha en bra feeling, positivitet och kunna pusha varandra.

– Alla killar som är här är proffs och bra hockeylirare så jag tvivlar inte på att vi kommer få ihop gruppen bra.



Jacob Markström missade Four nations på grund av skadeproblem, men nu får han alltså i stället chansen att spela VM på hemmaplan.



Känner du att det då blir en extra kick att få vara med här?

– Nej, egentligen var det mest för det positiva med att kroppen känns bra och att jag inte har spelat så mycket matcher som jag gjort senaste fyra, fem säsongerna. Jag kände att kroppen var tillräckligt fräsch för att komma hit och spela.

– Sedan var det såklart surt att missa den turneringen, men jag är oerhört tacksam att få vara här just nu.



Inför säsongen bytte Jacob Markström klubb från Calgary, där han spelat under fem säsonger, till New Jersey.



– Det är alltid lite speciellt att flytta med fru och barn. Många saker vid sidan om.

– Jag tycker att klubben har gjort ett fantastiskt jobb. Sedan måste jag ge en eloge till min fru som tagit hand om mycket som inte har med hockey att göra. Hon har gjort ett fantastiskt jobb, vilket såklart underlättat för mig så jag bara har kunnat fokusera på hockey.

New Jersey Devils målvakt Jacob Markström i match mot Dallas Stars. Foto: Jerome Miron-Imagn Images © Bildbyrån – COP 268 – SWEDEN ONLY

Är det en stor skillnad organisatoriskt mellan Calgary och New Jersey?

– Lite. Jag tror att i alla klubbar, städer och folk som jobbar i organisationerna, inte är samma överallt.

– Jag har varit i Florida, Vancouver, Calgary och nu i Devils. Det skiljer sig lite vart man än åker.



Och att bo i USA kontra Kanada?

– Jag tycker att det har fungerat bra. Klart att det är lite skillnad. Jag bor tio minuter från New York och det är en betydligt större stad än kanadastäderna och som är lite mer likt svenska städer fast lite större.



Hinner du in något till Manhattan för att gå och mysa lite?

– Jag tror inte att man myser så mycket under hockeysäsongen. Man tränar, äter, sover och spelar match. Att spela hockey i NHL är inte så glamoröst som folk tror.



Hur har du utvecklats som målvakt under målvaktstränaren, Dave Rogalskis, vingar?

– Det är inte riktigt som för tio år sedan då jag inte hade någon riktig någon aning om hur man spelade.

– Han bidrar med trygghet till mig. Jag tycker att vi har ett bra samarbete, högt till tak och kan prata om saker man gillar, inte gillar, måste jobba på eller inte jobba på. För mig som kommit till ett nytt lag och ny stad har han betytt mycket.



Är du samma målvakt idag som vid VM-guldet 2013?

– Jag har ändrat allt.



Vad är den största förändringen?

– Allt. När man blir äldre lär man sig saker. Du har med dig en plan då du går ut där och inte bara hoppas på det bästa.

– Alla timmar jag lagt ner under somrarna. Alla timmar jag lagt ner före och efter träningarna. Det har gjort verktygslådan lite större för varje år som gått. Ju äldre jag blivit desto bättre har jag blivit.



Handlar det mycket om just mentala bitar?

– Ja, absolut. Det gäller att tro på sig själv eftersom det är en tuff business och det kommer inte vara någon som håller dig i handen.



Vad talar för att du kommer stå i Kungsträdgården igen om några veckor?

– Titta runt i omklädningsrummet på det laget vi har så ser alla att vi absolut har en chans, avslutar Jacob Markström.