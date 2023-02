Julius Honka missade tisdagens match på grund av sjukdom.

Nu står det klart att Luleås toppback inte kommer till spel resten av veckan.

– Honka blir hemma. Han är fortfarande sjuk, säger tränaren Thomas Berglund till NSD.

Luleå vann hemma mot Frölunda med 2-1 efter förlängning.

De spelade dock utan två av sina bästa och viktigaste spelare då Oscar Engsund är avstängd och Julius Honka saknades på grund av sjukdom.

Engsund är avstängd i ytterligare två matcher och nu står det klart att Luleå får klara sig utan Honka framöver också.

Den finske toppbacken kommer inte följa med på lagets bortaturné i södra Sverige då de möter Rögle och Växjö under torsdagen och lördagen.

– Honka blir hemma. Han är fortfarande sjuk. Vi åker ner med samma lag som senast, säger Luleåtränaren Thomas "Bulan" Berglund till Norrbottens-Kuriren.

Centern får vikariera som back

Eftersom både Oscar Engsund och Julius Honka missar resten av veckans matcher så kommer centern Jonas Berglund få fortsätta vikariera som back.

– Det är klart att han ska spela forward sen när vi får tillbaka backarna, men nu spelar han back och det är viktigt att kunna ha sådana spelare som kan spela på olika positioner. Han är vår åttonde back så han får kliva in och göra det jobbet, säger Berglund.

Luleå kämpar just nu för att ta sig upp på slutspelsplats. För tillfället ligger på elfte plats, precis bakom Rögle ovanför strecket. Matchen mellan Rögle och Luleå under torsdagen blir då väldigt viktig eftersom det just nu endast skiljer en poäng mellan lagen.

