BIK Karlskoga är som vanligt med i toppen av HockeyAllsvenskan men smyger trots det lite i vassen.

Sportchefen Torsten Yngvesson berättar nu om årets säsong, ändringarna i laget och jakten på att gå upp till SHL.

– Jag hoppas att vi ännu inte sett dom bästa veckorna och spelet från BIK Karlskoga, säger han till hockeysverige.se.

Som vanligt smyger BIK Karlskoga lite i bakvattnet i HockeyAllsvenskan. Trots att laget just nu ligger femma drar laget inte till säg speciellt stora rubriker. Lagbygget känns stabilt och bredden bättre än på många säsonger. Frågan är bara om det nu är dags för BIK Karlskoga att återvända till högsta serien? Senaste föreningen, som då hette IF Karlskoga/Bofors, var uppe i dåvarande Division 1/Allsvenskan var 1975.



Torsten Yngvesson är klubbdirektör i BIK Karlskoga sedan 2012, men som även spelat under sex säsonger i klubben.

– Vi har genom åren varit väldigt bra på att utveckla och förädla när det gäller sportsliga, säger Yngvesson då hockeysverige.se frågar honom om vad som personifierar klubben.

– Vi har inte haft samma förutsättningar som lagen i toppen, men ändå har vi lyckats hålla till där dom flesta av senaste 10-15 säsongerna.



Vad har fattats genom åren för att ni ska ha tagit steget upp?

– Det är egentligen bredden och kanske att spetsen varit lite för tunn. Vi har varit bortskämda med att ha spets som varit med i toppen av poängligan, men det har handlat om två, tre man som varit väldigt produktiva. Sedan har det var några något steg bakom, men väldigt tunt i en tredje och fjärde tidigare.

– Även på senare år, då vi varit i närheten att gå upp, har vi drabbats av skador. Då har chansen försvunnit rätt snabbt eftersom vi inte haft något annat att stoppa in i stället.

“Måste ha turen och flytet någon säsong”

Det blir en form av blödning då BIK Karlskoga säsong efter säsong tvingas att släppa sina spetsspelare vidare upp till SHL-lagen när man själv inte lyckas avancera, men något recept på hur klubben ska få behålla sina spelare har inte Yngvesson.

– Det är nog lättare sagt än gjort och inte bara vi som drabbas av det såklart. I och med att vi inte haft bredden och den stabila grunden bakom…

– Egentligen är det bara senaste två, tre säsongerna vi haft duktiga och kompetenta spelare även i tredje och fjärde, vilket såklart drabbats oss rätt hårt tidigare. Vi har i stort sett fått börja om från början varje säsong.

– Jag tror man måste ha turen och flytet någon säsong där allting faller på plats. Att man har tur med att ha få skador och hittar en grupp som presterar väldigt bra tillsammans samtidigt som konkurrenterna inte är på tårna riktigt.

BIK Karlskoga är återigen med i toppen av tabellen. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Det är med mest positiva, men även blandade känslor han ser på hierarkin där klubbarna SHL-klubbarna sent in på säsongen kan plocka spelare från HockeyAllsvenskan.

– Det finns två sidor av det myntet. Klubben hade aldrig varit där vi är nu, haft den här spelartruppen eller organisationen runtomkring laget, om vi inte fått ta del av utbildningsersättningen som nya avtalet ligger till grund för och har arbetats fram

– Förut släppte vi spelare, men fick ingen ersättning. Det var ”ännu värre”. I BIK Karlskoga har vi inte ekonomin för att bygga upp något på egen hand utan är rätt beroende av att få pengar för dom spelare vi släpper.

– Därför hamnar vi i en sorts limbo. Säsonger vi inte spelat så bra släpper vi inte heller så många. Då får vi inte heller så bra betalt, vilket gör att vi kanske inte kan satsa lika mycket på nästa säsongs trupp.

– Sedan har jag full förståelse för klubbarna som har en starkare ekonomi och vill bygga ett lag över sikt. Dom tycker såklart att det är ett gissel att vi kan släppa spelare hur som helst och tycker säkert att det är alldeles för dåligt betalt.

– Nackdelen med HockeyAllsvenskan är att vi klubbar är så olika varandra. Det är en väldig skillnad mellan MoDo och Västervik medan vi är där mitt emellan någonstans.

“Har märkt av en viss frustration”

Ni har varit nära många säsonger att kliva upp i Elitserien/SHL, har det funnits en frustration i stan att ni inte gått upp ”inte nu igen” eller känner du ett brett stöd?

– Det finns säkert några som säkert känner så, men visst känner vi stödet. Samtidigt märker vi att även Karlskogapubliken tar för givet att BIK Karlskoga ska vara ett topplag. Det är lag med starkare trupper på pappret och framför allt dyrare lag som ligger bakom oss i tabellen.

– Det är inte mer än att man kommer lite fel in i säsongen eller får några skador på viktiga spelare så blir man indragen i placeringar långt bakom oss. Vi som håller på och är inne i det vet att det är en balansgång att lyckas.

– Den här säsongen har jag märkt en viss frustration. Trots att vi ligger på övre halvan har inte publik och så vidare inte varit nöjda med spelet och hur vi vinner matcherna.

Tränaren Karl Helmersson gör sin sista säsong i Karlskoga. Foto: Jeanette Dahlström/Bildbyrån

Med tanke på det du säger om förutsättningarna för klubben, hur höga krav kan man ställa på BIK Karlskoga den här säsongen?

– Det enklaste sättet är egentligen att titta på kostnaderna för spelartrupperna. Skulle det inte varit i sportens värld skulle man säga att du hamnar på den placering du har spelartrupp för. Sedan vet alla att i sport är det såklart lite andra parametrar som spelar in.

– Där är vi fortfarande på undre halvan även om vi tagit kliv i den delen, men det har vi märkt att även topplagen gjort.

“Det epitetet är vi rädda om”

BIK Karlskoga ligger, som sagt var, på övre halvan av tabellen i HockeyAllsvenskan och Torsten Yngvesson plockar fram framför allt en anledning till det.

– Det som skiljer som tidigare säsongen skulle jag säga är bredden. Vi har ökat på spelartruppen lite. Det betyder att vi har mer kompetent folk. Även i tredje och fjärde-line har vi spelare som spelat SHL-matcher och sådana saker.

– Om vi jämför med trupperna vi hade för tre, fyra år sedan, då hade vi spelare från egna leden eller Division 1 som vi fyllde på dom platserna med.



Spelar BIK Karlskoga fortfarande den här fysiska hockeyn eller har ni skruvat på lite knappar och förändrat er spelidé?

– Nej, det kan jag inte säga att vi gör. Vi vill spela med hög fart och sätta press på motståndarna, absolut.

– Det många tänker på är (Emil) Kåberg och (Daniel) Wessners tid. När det var halvt som halvt slagsmål i varje byte vissa matcher, säger Torsten Yngvesson med ett lätt skratt och fortsätter:

– Hockeyn har förändrats och vi har varit tvungna att anpassa BIK Karlskoga till det. Det är mycket mindre som är tillåtet nu. I toppskiktet måste du vara ett mer spelande lag så länge hockeyn ser ut som den gör just nu.

– Samtidigt ska det inte vara mysigt att komma till Nobelhallen en fredagskväll. Det epitetet är vi rädda om.



Vilka är det som leder dagens BIK Karlskoga i omklädningsrummet?

– (Gustaf) Franzén är vår nya kapten som tagit över efter ”Daggen” (Mikael Eriksson). Han har gjort det jättebra, liksom övriga kaptener. Franzén, ”Kingen” (Henrik Larsson), (Alexander) Leandersson och Johan Larsson är alla bra ledare, så det finns några.

Henrik “Kingen” Larsson leder laget både på och utanför isen. Foto: Jeanette Dahlström/Bildbyrån

Ni har väldigt få importer i laget, är det av ekonomiska skäl eller vad handlar det om?

– Vi har en filosofi där vi värnar om att få ihop en grupp som presterar ihop och krigar för varandra. Det många av oss kallar för BIK-andan, att vi har folk som trivs och göra sina roligaste och därmed bästa hockey år i karriären hos oss.

– Det får man genom att träna ihop från april, maj och framåt. Att man hittar på saker runt hockeyn, umgås tillsammans med flickvännerna, men även grabbarna för sig. Det är ett arbetssätt som vi tror på. Det blir svårt att jobba efter den filosofin om det ramlar in 10-15 man i augusti, så är det bara.

“Aldrig varit så oviss som den här säsongen”

Vad talar för att BIK Karlskoga tar klivet upp i SHL den här säsongen?

– Vi har haft en galet trasslig situation med skador och sjukdomar som aldrig tycks ta slut. Det ser ändå lite bättre ut nu och vi har fått tillbaka några av spelarna.

– Med det sagt hoppas jag att vi ännu inte sett dom bästa veckorna och spelet från BIK Karlskoga. Jag hoppas vi kan toppa en form och verkligen komma samman som gäng mot slutet.

– Sedan är det så att toppen av HockeyAllsvenskan aldrig varit så oviss som den här säsongen. Det svänger från vecka till vecka vilket lag som känns bra. MoDo var outstanding i november, men nu har det knackat för dom ett tag.

– Det blandas och ges från alla möjliga olika håll inklusive BIK Karlskoga. Det är också vad som talar för alla lagen som tar sig till slutspel.



Är föreningen i så fall rustade för ett eventuellt avancemang?

– Kan man vara det? Jag tror det enkla svaret på den fråga är att det får man se till att bli.

– Klart som fasen att vi skulle möta på utmaningar, men det känns ändå som vi har ett starkt kontor och mycket bra folk runt i vår klubb, så det skulle nog gå bra det också, avslutar Torsten Yngvesson.

