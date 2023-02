Samuel Ersson har gjort succé den här säsongen.

Nu belönas svenske målvakten med att återigen flyttas upp till Philadelphia Flyers.

Efter ett tungt och jobbigt fjolår så har Samuel Ersson blommat ut i den nordamerikanska hockeyn den här säsongen.

Han har gjort succé i farmarligan AHL och även fått chansen att göra sina första matcher i NHL med Philadelphia Flyers.

Den senaste tiden har Ersson varit fenomenal med fyra vinster och 92,4 i räddningsprocent i sina fem senaste matcher för Lehigh Valley Phantoms. I söndags höll han också sin första AHL-nolla i karriären.

Nu meddelar då Flyers att de kallar upp 23-åringen från Falun till NHL-laget igen och han ser därmed ut att få en ny chans i världens bästa hockeyliga.

Transaction: We have recalled forward Kieffer Bellows and goaltender Samuel Ersson from @LVPhantoms (AHL).