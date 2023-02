En smäll på försäsongen satte stopp tidigt. Nu kan den senaste skadan sätta punkt på Blaine Byrons tunga säsong i Oskarshamn.

– Vi börjar ställa in oss på att det kan bli ännu längre, säger Martin Filander till Barometern.

I maj stod det klart att Oskarshamn förstärkt laget med den AHL-rutinerade kanadensaren Blaine Byron. Men efter en smäll på försäsongen kom han inte till spel förrän 29 september.

Nu har den 27-årige centern återigen varit borta under en längre tid med en ny skada, men ingen tydlig uppdatering eller prognos har kommit från klubben. Nu är tränaren, Martin Filander för första gången lite mer konkret kring Blaine Byrons situation.

– Vi börjar mer eller mindre, på något sätt, mentalt ställa oss in på att det kan bli ännu längre, säger han till Barometern.

Redan nu har Byron varit borta i en och en halv månad. Senaste matchen gjorde centern 30 december. Nu verkar det som att den matchen även kan bli hans sista denna säsong.

– Det skulle kunna bli det. Vi jobbar på med både undersökningar och rehabprocess, så fort vi har något mer konkret att säga kan vi göra det. Nu forskas det kring hur vi ska komma åt problematiken.

“Vårt bästa nyförvärv skulle vara att få tillbaka Blaine”

Detta säter Oskarshamn i en tuff sits inför onsdagen (15 februari) då transferfönstret stänger. Trots det verkar Filander sitta lugnt i båten.

– Vi har det vi har. Det är ett svårt läge, det är inte så att gubbarna är billiga just nu. Vi har investerat under säsongen, lyft in en back till bland annat, och vår grupp mår ganska bra. Hampus Plato har kommit in och gjort det bra. Hierarkin och rollerna har varit ganska satta. Vi har ingen panik. Vårt bästa nyförvärv skulle vara att få tillbaka Blaine.

Blaine Byron stod under sina 26 matcher för tolv poäng, innan han tvingades stå utanför.

Lugnande besked om stjärnan

När det gäller stjärnspelaren Antti Suomela, som inte kom till spel i någon av Finlands matcher under Beijer Hockey Games, kommer Filander med lugnande besked. Förhoppningen är att han spelar mot Örebro på tisdag.

TV: Han är Sveriges hetaste målskytt