AIK fortsätter att ha problem med defensiven. senast mot Karlskoga föll man ihop sent.

Ikväll inledde man matchen mot Kristianstad med en katastrofal period.

– Det vi har pratat om innan matchen gör vi inte, säger AIK-kaptenen Christian Sandberg till C More.

Ett, två, tre, fyra och fem.

När dryga 13 minuter var spelade av kvällen match mellan Kristianstad och AIK låg Stockholmarna under med hela 0–5. Puckarna regnade in med jämnt mellanrum bakom Claes Endre och sedan Niklas Lundström, som båda två har haft en hel del problem under säsongen, tillsammans med hela AIK-försvaret.

De två första målen gick in bakom Endre under de sex senaste minuterna, men ett målvaktsbyte kunde inte få stopp på blödningen.

Efter perioden var det en missnöjd kapten som ställde sig vid C Mores mikrofon.

– Det är uruselt, rent ut sagt. Det är egentligen sista tre, fyra minuterna vi får ner pucken och skapar lite. Det vi har pratat om innan matchen gör vi inte och då är vi väldigt långt ifrån. Det straffar sig oerhört, säger Christian Sandberg till C More och fortsätter:

– Allt handlar om mittzon. De får flyga genom mittzon, vi tappar markering, vi är inte där. Vi pratade om det innan, men det kommer bli ännu viktigare nu. Först och främst måste vi reda ut den här perioden.

Denna katastrofala start kom dessutom endast två dagar efter en 3–6-förlust mot Karlskoga där man tappat en 3–1-ledning till slutresultaten, allt i den tredje perioden.

– Vi har snackat mycket om att rejäla och ge allt för varandra. Vi får utdelning också, det är roligt. Skönt att få ett sådant skitmål som det första, säger Kristianstads tvåmålskytt Malte Sjögren till C More.

Matchen pågår.

TV: "Mora ska ha respekt"