Enligt Expressen är Linus Högberg på väg tillbaka hem till SHL.

Nu står det klart att backen bryter sitt NHL-kontrakt med Philadelphia Flyers.

Linus Högberg är inne på sin tredje raka säsong i Nordamerika men det ser ut att bli hans sista för den här gången.

Under torsdagskvällen står det nämligen klart att den 24-årige backen sätts upp på unconditional waivers av Philadelphia Flyers i syfte att bryta sitt NHL-kontrakt. Det innebär att han med största sannolikhet är på väg bort från den nordamerikanska hockeyn.

Övriga 31 NHL-lag har nu 24 timmar på sig att göra anspråk på Högberg och ta över hans kontrakt men om inget lag plockar upp svensken så är han fri på marknaden.

Hogberg (PHI) on waivers for purposes of contract termination.