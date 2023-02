Åke Stakkestads säsong såg ut att vara över på grund av en knäskada.

Men operationen ställdes in och under onsdagskvällen gjorde han comeback – och blev målskytt direkt för Karlskoga.

– Jävligt gött att vara tillbaka först och främst och sedan är det alltid gött att göra mål också, säger Stakkestad till C More.

Tidigare var det sagt att Åke Stakkestads säsong var över då han skulle operera sitt knä och inte skulle komma till spel mer under vintern och våren.

Men i går kom Karlskoga med beskedet att så inte längre var fallet. När Stakkestad rullades in till operationssalen så bedömde läkarna att skadan hade läkt ihop av sig självt och att operation inte skulle behövas.

Han skulle då vara redo för comeback redan till kvällens match mot Björklöven.

– Först trodde jag att de skämtade med mig. Jag blev jävligt förvånad och doktorerna blev också förvånade men jag klagar inte direkt, säger Stakkestad till C More.

Målskytt direkt: “Gött”

Åke Stakkestad hade inte spelat match på 106 dagar på grund av skadan men i kvällens match levererade 20-åringen då direkt i comebacken.

Han blev nämligen målskytt precis i slutet av första perioden för att ge Karlskoga ledningen med 1-0 mot Björklöven.

– Jävligt gött att vara tillbaka först och främst och sedan är det alltid gött att göra mål också, säger talangen till C More och fortsätter:

– Det är speciellt att vara tillbaka, jag har inte tränat så länge heller. Man har lite hockey kvar i alla fall.

Åke Stakkestad gör mål i sin comeback för @BIK_Karlskoga! 🔥 pic.twitter.com/iEjTxXige7 — C More Hockey (@cmorehockey) February 8, 2023

Matchen pågår.

