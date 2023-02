Landslagsstjärnan Felizia Wikner Zienkiewicz har fått en raketartad utveckling och har vuxit fram till en ledande spelare i Brynäs. Nu berättar 23-åringen om sin andra idrott, som har hjälpt henne på isen.

– Under säsongen har jag inget annat vid sidan av hockeyn, men på sommaren har jag orienteringen, säger forwarden.

GÄVLE (Hockeysverige.se)

Felizia Wikner Zienkiewicz är en av dom spelare i SDHL som utvecklats snabbast. 23-åringen från Kungsbacka fick sitt genombrott under OS 2022 och slåss vid varje landslagsuttagning om en plats i Damkronorna. Närmast åker hon med Damkronorna till femnationers-turneringen i tyska Füssen nästa vecka.

– Hon spelar i ”overspeed” hela tiden. Det gäller för henne att tajma in i sina åkningar. Hon jobbar också med att just tajma och komma rätt. Att ha en spelare på sitt lag som har den farten och aggressiviteten är väldigt härligt i tillexempel presspelet. Det övergår snabbt till ”forecheck” när ”Zinken” är inne, berättar Damkronornas förbundskapten Ulf Lundberg och fortsätter:

– Hon vinner många puckar och dueller framför mål och ger sig inte. ”Zinken” är också en väldigt oöm spelare som tack vare det är användbar även i ”penatly kill”.

— Man blir bra på det man tränar och då tänker jag på det här målskyttearbetet vi jobbar med. Så idogt hon jobbar med både volym och matchlika skott, pucken nära kroppen, långt ifrån kroppen, forehand, backhand och så vidare… Hon har en idoghet hur hon nöter på med saker och ting som jag tycker är berömvärt.

Den speedige anfallaren lämnade HV71 inför den här säsongen för spel med Brynäs. Efter en lite trögare start i sin nya klubb har hon nu klivit fram och visat vilken skicklig spelare hon är.

– Ibland är det bra att byta omgivning för att ta nästa steg och utvecklas på andra delar i sitt spel. Testa sig runt lite, berättar Felizia Wikner Zienkiewicz när hockeysverige.se träffar henne för en intervju i hennes nya hemmahall, Monitor ERP Arena.

– Tiden i HV71 var jättebra. Jag trivdes väldigt bra i laget, med stan och även utbildningen, så det var mest positivt.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Felizia Wikner Zienkiewicz i HV-tröjan.

Du var även med då HV71 var ytterst nära att vinna ett SM-guld, men blev stoppade av pandemin och förbundet, hur ser du med några år i ryggen tillbaka på den dagen?

– Jag har försökt trycka bort det, men det jag kommer ihåg är att jag satt och åt för att sedan åka till hallen, men fick då beskedet att det var inställt.

– Det var såklart surt och jag tycker fortfarande att man skulle låtit oss spela dom två matcherna som var kvar, eftersom man gått ner till tre. Samtidigt visste man inte hur det var med coronan då och det måste man också acceptera.

Och känslomässigt, ni är i final och bara timmar från att kunna bli svenska mästare…

– Vi hade jobbat hårt för det under många år så det var väldigt irriterade eftersom det är enda SM-finalen jag varit i, än så länge.

Vad är annars ditt starkaste minne från tiden i Jönköping?

– Det är nog utvecklingen jag hade där. Alla runt omkring som hjälpte mig och även laget vi hade, speciellt förra säsongen. Det var ett roligt lag att vara en del av.

Valde Brynäs: “En väldig satsning”

Vad var det speciella med laget förra säsongen?

– Vi kom verkligen ihop som en grupp, jobbade för varandra och hade väldigt kul tillsammans. Det var inga grupperingar utan alla var med alla och hade kul.

Inför den här säsongen valde Felizia Wikner Zienkiewicz att skriva på för Brynäs.

– Brynäs gör en väldig satsning på damsidan. Dom satsar på guldet och ett SM-guld vill jag ha. Jag vill komma till en förening där jag kan utvecklas på bästa sätt. Den möjligheten kan jag få här i Brynäs.

– Jag skrev lite lätt till Erika (Grahm) samtidigt som jag hade kommit ganska långt med andra klubbar. Brynäs hade precis blivit klara med sina SM-finaler och var väldigt intresserade. Sedan gick allt väldigt snabbt.

Du har mött Brynäs flera gånger, vad har varit svårigheterna att spelas mot det laget?

– Det har alltid varit ett spelskickligt lag, har ett bra passningsspel och flyttar pucken snabbt. Då har det varit svårt att försvara, men även komma till lägen eftersom dom är duktiga på att vinna tillbaka och vara kloka med pucken.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Felizia Wikner Zienkiewicz i Brynäströjan.

Vad är största kontrasterna med att spela och träna med HV71 jämfört med Brynäs?

– Att vi är lite fler på träningarna här i Brynäs. Vi är fyra ”lines” här och i HV71 var vi tre ”lines”. Här har vi juniorlaget där man kan plocka upp spelare från ifall någon är borta. Jag skulle säga att det är den största skillnad.

Är det skillnad på din roll spelmässigt?

– Det skiljer sig kanske lite i Brynäs. Här ska vi ta vara på pucken lite mer medan vi i HV71 gick mer rakt på mål.

– Samtidigt vill vi gå rakt på mål här också, men har vi inte läge kanske vi vänder hem och kommer samlade i stället.

Orienterar på sidan: “Blivit mindre och mindre”

Felizia Wikner Zienkiewicz trivs bra i Brynäs och det är också mest i ishallen som hon tillbringar sin vakna tid.

– Skillnaden är att i Jönköping hade jag min klass, utbildningen och nära hem. Här har jag egentligen bara laget, men det fungerar bra det också.

Hockey är givetvis nummer ett hos 23-åringen, men det finns ytterligare en sport som ligger henne varmt om hjärtat.

– Under säsongen har jag inget annat vid sidan av hockeyn, men på sommaren har jag orienteringen. Det gör jag så mycket jag har tid och ork för.

– Det har blivit mindre och mindre med tävlingar för min del, men det har också berott på coronan. Då var det helt enkelt inte lika många tävlingar. Jag är då och då inne och tittar efter tävlingar jag kan delta i. Annars finns det en app i telefonen där man gå ut själv och leta kontroller. Den har jag använt mig av några gånger, säger Felizia Wikner Zienkiewicz med ett lätt skratt.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Felizia Wikner Zienkiewicz är numera ett fast inslag i Damkronorna.

Vad är det som lockar med just orientering?

– Jag tycker bara att det är så himla kul. Friheten och att få springa.

Vilken nivå tävlar du på?

– Numera springer jag öppen klass. Det var lättare då jag var yngre för då kunde jag springa D18 och D20. Däremot är D21 ganska svårt.

Så här långt har Felizia Wikner Zienkiewicz svarat för nio mål och totalt 20 poäng på 25 matcher i Brynäströjan.

– Säsongen har gått bättre och bättre. Det var kanske en lite trög start, men jag har kommit i gång mer senaste månaderna och spelat mitt spel.

Vann över seriesuveränen

Varför var det trögt i början av säsongen?

– Det var lite skillnad i spelet här samtidigt som det tar ett tag att komma in i ett nytt lag och ny klubb. Man vill få sin plats och jag har nog landat lite mer i det senaste tiden.

Hur ser du på lagets prestation så här långt?

– Vi har våra dippar, men över lag har det gått bra. Senast, då vi mötte Luleå, gick det riktigt bra. Viktigt nu att vi nu bygger vidare på det och spelar så i varje match. Att alla verkligen är närvarande.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Felizia Wikner Zienkiewicz.

Vad betydde segern mot Luleå för lagets självförtroende?

– Man vill alltid vinna. Och att slå Luleå är lite extra. Att vi fick matchen dit vi ville är vi väldigt nöjda med.

Alla talar om att du orkar hur mycket som helst och har obegränsat med energi på träningar och matcher, vart får du all den här energin ifrån?

– Jag märker inte då jag blir trött utan kan trycka på ändå. När jag kommer till båset kan jag märka ”oj, det här var jobbigt”.

– Jag brukar säga att det är från orienteringen. Orienterare kör bara och känner efter efteråt.

Blev uttagen till OS

Felizia Wikner Zienkiewicz fick göra sin första stora internationella turnering på seniornivå förra säsongen då Ulf Lundberg tog med henne till OS.

– Det är alltid något jag velat delta i, en dröm jag haft hela livet. Nu var det väldigt speciella omständigheter, men framför allt väldigt kul att vara där.

– Att få komma med till OS betydde också att jag hade gjort något rätt under lång tid. Att representera Sverige i ett OS är något jag alltid velat göra och gärna vill göra en gång till.

Du fick både under kvalet och OS-turneringen ditt internationella genombrott. Det blev mycket fokus på dig medialt kring det, hur upplevde du allt det där?

– Jag kanske inte tänkte på det där utan jag ville bara prestera i varje match. Ibland har man att puckarna går in och då är väldigt kul, man får ut för allt arbete man gjort under många år. Att folk runt omkring såg att jag kunde ta nästa steg.

Foto: Bildbyrån. Felizia Wikner Zienkiewicz gör mål mot Kina i OS.

Kände du att du tog nästa steg i och med prestationen i OS?

– Ja, men jag hade över huvud taget en bra säsong hela förra året. Det var kul att pusselbitarna äntligen gick ihop.

Upplever du att kraven ökat på dig i och med din fina turnering?

– Ja, men samtidigt tror jag att man sätter den största pressen på sig själv. Jag är aldrig nöjd och det var flera steg jag velat göra bättre på OS men som andra kanske inte ser.

Vad var det som du upplevde inte fungerade på OS för din egen del?

– Jag hade inte spelat på den nivån innan och hade kanske velat hålla pucken mer i vissa situationer. Att få mer vana vid det mot bättre motstånd.

"Det tycker jag vi alltid ska ha som mål"

Med tanke på vad du presterade i OS blev då VM en besvikelse för dig prestationsmässigt?

– Jag kände inte att jag fick ut lika mycket under VM. Jag hade puckar i ribban och några studsade precis utanför. Under OS och OS-kvalet gick puckarna in, men under VM flöt inte allt på.

– Visst blev jag irriterad, men jag gjorde jobbet ändå. När det inte flyter på får man bidra på andra sätt. Jag försökte mer fokusera på det och att försöka vinna puckarna så andra kunde göra målen.

Svensk damhockey är på stadig frammarsch, vilket vi inte minst såg under U18-VM. Om vi ser till det kommande VM, vilket prestationsmål på Damkronorna ha?

– Kvartsfinal och sedan vinna den. Det tycker jag ändå att man ska ha som mål. Att ta sig till en medaljmatch. Det tycker jag vi alltid ska ha som mål och sedan kan allt hända i ett slutspel när man väl kommer dit.

Vilka förväntningar har du på turneringen i tyska Füssen som inleds 9:e februari?

– Det ska bli jättekul att få dra på sig landslagströjan igen. Jag hoppas vi kan bygga vidare på det vi jobbat med senaste tiden och spela jämna matcher.

– Grunden är det hårda arbetet och intensiteten vi jobbat på, men även målskyttet och att sätta dit chanserna då vi väl får dom.

Vinner Brynäs säsongens sista match?

– Ja, säger Felizia Wikner Zienkiewicz både bestämt och med ett stort leende.

Smeknamnet ”Zinken” fick hon av Björn Edlund under sin tid i MoDo.

TV: Linus Söderström – utropstecknet i Tre Kronor