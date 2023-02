Det har tagit sin tid - men nu är Linus Ullmark etablerad som en av världens bästa målvakter. För hockeysverige.se berättar Vezina Trophy-kandidaten om dundersuccén i Boston och den långa resan fram till det stora genombrottet.

– Jag kanske inte kom till NHL i den takten jag ville, säger Bostonstjärnan.

Linus Ullmarks säsong har så här långt varit en succéresa. Just nu toppar han hela NHL:s målvaktsliga före en trio som bland annat innehåller Filip Gustavsson. Ullmark har vunnit 25 av 30 matcher under säsongen, han har en räddningsprocent på 93,6 och har släppt in 1,9 mål per match. Han är med det bäst i NHL - rakt igenom.

Samtidigt har det varit en lång resa från det att han lämnade MoDo 2015 för att ansluta till Buffalos organisation.

– Förväntningarna i sig när jag åkte över var väldigt små. Jag visste inte riktigt vart det skulle ta vägen någonstans. Jag tog chansningen att åka över. Att slå mig in i NHL var målet och drömmen, berättar Linus Ullmark för hockeysverige.se och fortsätter:

– Samtidigt försökte jag hålla mig kvar på jorden och inte tro att något var ristat i sten. Jag visste att det skulle krävas tålamod.

“Då fick jag en mersmak på hur livet är”

Under sina första tre säsonger i USA blev det mycket spel i Rochester även om han redan första säsongen spelade 20 matcher för Buffalo i NHL. Andra och tredje säsongen blev det betydligt mer sparsamt med speltid i NHL. Totalt endast sex matcher.

Trots det fanns inga tankar på att återvända hem till Sverige.

– Nej, det hade jag egentligen inte. Jag fick mersmak efter första säsongen när (Robin) Lehner skadade sig. Då fick jag en försmak på hur livet är och vad man kunde förvänta sig när man är i NHL.

– Nu gick det så pass bra den säsongen för mig i Buffalo och kände att jag hade kvalitén i mig för att spela på den nivån. Det här gjorde att jag hade motivationen att hela tiden försöka slå mig in, vilket aldrig kändes långt ifrån mig.

– Sedan var det så att jag kanske inte kom till NHL i den takten jag ville. När man satsar är det inte alltid att allt rullar på som det ska. Då gäller det att fortsätta prestera för att hålla sig kvar. Jag vet inte hur många målvakter jag sett genom åren som kommit in i ligan och sedan försvunnit ur den samma. Det är en konst i sig att hålla sig kvar och man ska ge mycket cred till dom gamla rävarna som varit med under alla år.

Ullmark i Buffalos tröja. Foto: Bildbyrån.

Med tanke på vad du berättar och facit i hand, vad har tiden i Rochester betytt för dig?

– För mig och framför allt familjemässigt var det mycket att komma in i livet och kulturen som är här borta. Som spelare får du mycket gratis hemma i Sverige. Lagen hemma skaffar lägenhet, bil, i princip alla räkningar dras från lönen och alla sådana saker. Allt går väldigt mycket per automatik.

– Här gäller det helt enkelt att växa upp, börja om från början och lära sig allt då det kommer till sakerna jag nämnde, vilket är både på gott och ont.

– Sedan tar det här lite längre tid för vissa än för andra. Vi kände att vi trivdes bra redan andra säsongen. Tredje säsongen i Rochester kändes som att vi var hemma. Då blev det den här familjära känslan.

Hamnade i Boston: “Kom inte överens”

Linus Ullmark tog under sin fjärde säsong en av två ordinarie platser i Buffalo, men inför säsongen 2021/22 valde han att lämna klubben för spel i Boston.

– Det var väldigt många saker som gjorde att jag hamnade i Boston. Summa summarum var att vi helt enkelt inte kom överens, mitt team och Buffalo.

– När väl Boston stod och knackade på dörren och visade intresse kändes det oerhört hedrande att ett topplag hade intresse av mig. Ett ”original six”-lag och den kulturen som jag hört väldigt mycket gott om gjorde att jag kände att det här var väldigt intressant.

– Att få möjligheten att få vara i samma omklädningsrum som (Patrice) Bergeron, (Brad) Marchand, (David) Pastrnak, (David) Krejci och dom här rävarna har varit otroligt lärorikt. Det här kändes, som sagt var, intressant och spännande.



När du säger lärorikt, hur menar du då?

– Allt från på isen till vid sidan av. Det finns en anledning till att Mr. Beregron kallas Mr. Perfect. Han är en otroligt varm kille och professionell ledare i ur och skur. En person man verkligen kan förlita sig på och luta sig mot då det kommer till saker och ting.

– Han tar verkligen hand om allt och alla samtidigt som han varit med och byggt upp den kultur som Boston står för och pratas mycket om.

– Att få se och lära på nära håll har för mig personligen varit otroligt viktigt. Man tror man vet mycket redan innan, men när jag fått se dom här personerna nära så har det varit några polletter som trillat ner.

Linus Ullmark klappas om av Taylor Hall. Foto: Bildbyrån.

Hur trivs du socialt i Boston?

– Det har också varit väldigt positivt. Jag har egentligen inget illa att säga om Buffalo i sig. Rochester och Buffalo var det enda vi kände till och vi visste egentligen inte vad vi hade att förvänta oss av Boston i sig.

– För varje person jag pratade med började det stiga upp en viss bild att det här är en väldigt bra stad. Inte bara för en professionell ishockeyspelare utan även för en familj. Att här finns det bra skolor, restauranger, kultur, näringsliv, friluftsliv och sådana saker.

– Vi har hittat en väldigt bra plats att bo på i kanten av staden där vi trivs väldigt bra.

Hyllar landsmannen: “Världsspelare”

Boston är en stor idrottsstad och Linus Ullmark upplever att hockeyintresset är stort där.

– Jag tror hockeyintresset här är väldigt stort. Det skiftar mellan säsongerna, men Boston har lyxen med att ha Patriots (Amerikansk fotboll), Red Sox (Baseboll), Celtics (Basket) och Bruins (ishockey), så det finns sport så det heter duga. Det gäller bara att välja och vraka beroende på vilken säsong det är.

– Vi har väldigt bra stöd och ärliga supportrar runt om. Dom kräver saker, men är inte sena med att berömma och ge cred när man väl förtjänar det. Det har varit väldigt positivt.



En som klivit fram och varit en av Bostons viktigaste spelare den här säsongen är Hampus Lindholm.

– För dom som inte bara tittar på poäng, mål och sådana saker har han varit en av våra bästa backar. Han har tagit kliv och visat vilken duktig hockeyspelare han är och visat att han kanske skulle ha varit med på All Star-matchen genom sitt spel han har visat upp.

– Jag spelade väldigt lite mot honom tidigare säsonger. Då var det högst två gånger per år. Nu har jag fått se Hampus på nära håll, se den utveckling han också har haft och blommat ut till den världsspelare han är, och det är kul att få vara med på den resan.

#27, Hampus Lindholm. Foto: Bildbyrån.

“Inte alltid vi dragit åt samma håll”

Sedan Linus Ullmark kom till Boston har han haft tidigare NHL-målvakten, Bob Essensa, som målvaktstränare.

– Det har varit en intressant väg det också. Vi har inte alltid dragit år samma håll, vilket jag inte heller hade förväntat mig att vi skulle göra och inte heller vill att vi ska. Jag vill ha en konversation om saker och ting. Jag vill inte bara ha en ja-sägare utan vill lära mig saker. Han ställer krav på mig precis som jag ställer krav på honom.

– Vi har kommit till den tidpunkten i vår relation där vi litar på varandra fullt ut, vilket gör att det är lättare att ta in och lita på kritiken och kravställningen.

– Funkar nivån mellan mig och målvaktstränaren känner jag personligen att saker och ting blir lättare. Vi kan ha öppenhjärtiga konversationer som gör att man kan bli bättre både som människa och målvakt. Det här känner jag att vi verkligen har fått till efter första säsongen, men det tar tid med personliga förhållanden.

– Han har hjälpt mig på många olika sätt precis som många andra målvaktstränare gjort genom åren.

Se den speciella hälsningen här

“Gäller att stanna upp och reflektera”

– Den är lysande. En fantastisk ung snubbe som lirar en riktigt bra hockey nu. Jag tror han kommer ha en lyckad karriär framför sig om han fortsätter på samma sätt, håller sig ödmjuk till uppgiften och inte förväntar sig att allting bara ska hända. En väldigt bra vän och personlighet.– Den kommer egentligen inte från något speciellt. Det var något som har växt fram efter att vi spelat en match och vunnit en storseger. Då blev det bara en grej av det hela som växte och växte och som folk investerade tid i. Folk gick inte hem bara för det stod 3-0 på tavlan utan dom stannade kvar för att se när vi gjorde det här.– Från vår sida är det inget ”showeri” utan vi göra det för varandra. Så har det alltid varit och kommer alltid göra.– Sedan har det varit roligt med all den feedbacken och videorna som jag fått skickat till mig från yngre målvakter runt om i världen som gör samma sak. Det har varit otroligt roligt att se och att få vara ett föredöme till dom genom att sprida glädje och kärlek.

Hur ser du på din säsong så här långt?

– Som rolig. Den har varit händelserik. Allt går väldigt fort under säsongen så det gäller att ibland stanna upp och reflektera vad jag egentligen har åstadkommit.

–Sedan gäller det bara att hoppa upp på hästen igen och fortsätta göra samma sak och det hårda arbetet.

– Det är en speciell grupp vi har som bidragit till att vi har spelat så bra som vi gjort. Vi är verkligen en lagmaskin i ur och skur.

– Det har varit en hel del olika saker och inte bara en sak som låst upp alla dörrar, säger Linus Ullmark med ett lätt skratt och fortsätter:– Jag skulle säga att det varit allt från att ändra om i fys-träningen där jag jobbat på ett annat sätt till att komma in i stan och laget. Jag har blivit mer hemmastadd. Att jag mår bra vid sidan av isen har haft en väldigt stor inverkan på spelet.–Trivs man bra vid sidan av isen så kan man lägga all fokus på isen när man väl är ute och inte behöver bekymra sig över allt annat.– Självklart är det också vissa saker som jag och Bob (Essensa) har pratat om börjat falla på plats. Samtidigt har vi spelat bra och det där går hand i hand. Spelar laget och målvakten bra så brukar det bli mycket bättre än om det bara är den ena eller andra som gör det, avslutar Linus Ullmark.