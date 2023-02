Det blev bara en match uppe i NHL för Marcus Björk den här gången.

Nu skickas han nämligen tillbaka ner till AHL av Columbus.

Tidigare i veckan kallades Marcus Björk upp till Columbus Blue Jackets och han spelade sedan i lagets 3-4-förlust mot Washington Capitals.

Men det blev bara en match uppe i världens bästa hockeyliga den här gången för Björk.

Under onsdagskvällen meddelar nämligen Columbus att svenskbacken omplaceras till farmarlaget Cleveland Monsters.

