En knätackling av Färjestads Ville Pokka resulterade i tårar och en oro om att säsongen var över. För GP berättar Jacob Nilsson nu om förhoppningarna och kritiserar Pokkas straff.

– Jag vet inte vad de går på, säger Jacob Nilsson till tidningen.

Under gårdagen kom beskedet från disciplinnämnden. Färjestats Ville Pokka stängs av under lagets två kommande matcher efter en knätackling på Frölundas Jacob Nilsson under lördagen.

Det som inte fick hända hade skett för Jacob Nilsson, som precis hade kommit tillbaka efter nästan ett år med rehab av korsbandet. Den här gången var det Nilssons andra knä som fått sig en törn.

– Det var en del tårar, det var det. Just när jag hade en sån säsong som den under det förra året. Och sen åka på en sån här smäll. Det är klart att det går mycket tankar precis efteråt, berättar 29-åringen för Göteborgs-Posten.

"Känslan nu är helt okej"

Under morgondagen (tisdag) ska knät undersökas. Trots det tuffa läget är det ändå en forward med förhoppningar om att säsongen inte ska vara över, som befarat direkt efter.

– Jag hoppas bara att korsband och såna saker är hela! Då är jag glad. Sedan får jag ta det därifrån. Det går inte att ropa hej innan man är över bron, men jag hoppas verkligen ... känslan nu är helt okej, även om det är något som inte är helt hundra.

Straffet för tacklingen som delades ut blev som sagt en tid som motsvarar två matcher. Ett straff som enligt Frölundaforwarden inte är tillräckligt.

– Kollar du på Andreas Borgman, som fick fyra matcher för oss ... så. Jag vet inte vad de går på, säger Jacob Nilsson till GP.

Ville Pokka, knätackling = matchstraff 🦵❌ pic.twitter.com/LVX67A7Vpj — C More Hockey (@cmorehockey) January 28, 2023

TV: Så slutar streckstriderna