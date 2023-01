Toronto Maple Leafs drabbas av ett bakslag.

Storstjärnan Auston Matthews har skadat knät och blir borta i tre veckor.

Under fredagen kom ett tråkigt besked för Toronto Maple Leafs.

På Twitter meddelar klubben nämligen att de kommer att få klara sig utan storstjärnan Auston Matthews ett tag framöver då han stukade knät i onsdagens match mot New York Rangers.

Matthews förväntas då vara borta i tre veckors tid och ser ut att missa cirka åtta matchers spel.

Injury update:



Maple Leafs forward Auston Matthews will be out of the lineup for a minimum of three weeks due to a knee sprain suffered in Wednesday’s game vs. NYR.