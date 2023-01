Nils Höglander levererade två mål inatt för sitt Abbotsfords Canucks i AHL. Svensken banade vägen för laget genom att sätta matchens två första mål i 4-0-segern över Toronto Marlies.

22-årige Nils Höglander fortsätter att vara en offensiv kraft i AHL. I natt stod den tekniske forwarden för en delikatess när han dundrade in matchens första mål. Se målet här nedan:

Höglander does it all by himself 🤪 pic.twitter.com/dxOXrib861