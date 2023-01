Luleå vinner – efter oroväckande bilderna på kaptenen: “Ser otäckt ut”

Luleå har det redan tunt på backsidan och under lördagen var det oroväckande bilder för krislaget.

Lagkaptenen Erik Gustafsson brakade nämligen in i sargen med foten först efter en tackling.

– Det där ser otäckt ut, säger C Mores kommentator Jörgen Larsson.

Gustafsson återvände sedan till spel och Luleå vann med 3-2.

Luleå spelar med endast fem ordinarie backar i matchen mot Linköping då Pontus Själin är skadad och Oscar Engsund är avstängd.

Under andra perioden fick Luleå då gå ner ytterligare på fyra ordinarie backar efter att Erik Gustafsson åkte på en smäll.

Det var oroväckande bilder på lagkaptenen då han fick en tackling av LHC:s Henrik Törnqvist och brakade in i sargen med benet först. Benet vek sig och Gustafsson vred sig i smärtor på isen.

Återvände i tredje perioden

Nyckelbacken kom till slut upp på fötter med hjälp och åkte av isen för egen maskin även om han tydligt var plågad.

– Det är segt virke i Erik Gustafsson och han kommer inte ge sig i första läget, säger Jörgen Larsson.

Erik Gustafsson stannade sedan kvar i båset och gjorde faktiskt ett byte i den andra perioden efter smällen men var bara inne en kort stund innan han återvände till båset.

Efter att perioden var slut så åkte Gustafsson ut på isen och testade foten för att se om han kunde spela vidare. När den tredje perioden skulle börja sen var han med när laget satte sig i båset. Han hoppade sedan in och spelade igen.

Erik Gustafsson var sedan med då Luleå vann matchen mot Linköping med 3-2 för att ta tre väldigt viktiga poäng.

Linköping – Luleå 2–3 (1-1,0-1,1-1)

Linköping: Vilmos Gallo, Henrik Törnqvist.

Luleå: Konstantin Komarek, Einar Emanuelsson, Filip Pyrochta.

