Victor Björkung lämnar slovakiska Banska Bystrica.

I stället är han klar för spel i danska toppklubben SønderjyskE.

– Det känns rätt för min karriär, säger Björkung till klubbens hemsida.

Förra säsongen inledde Victor Björkung i HockeyAllsvenskan med Vita Hästen men backen lämnade klubben efter 22 matcher. Han skrev då i stället på för Banska Bystrica i Slovakien.

Björkung tillhörde Banska Bystrica under drygt ett år och blev en viktig del av laget då han har varit assisterande kapten under årets säsong samt snittat över 21 minuters istid per match.

Nu står det dock klart att den 29-årige svensken lämnar Slovakien. Han är då i stället klar för spel hos danska SønderjyskE.

– SønderjyskE är en toppklubb i Danmark med gott rykte. Jag minns fajterna mot dem ganska väl. Särskilt på bortaplan där de, med fansen i ryggen, var väldigt svåra att spela mot. När möjligheten med SønderjyskE dök upp var det ett lätt val för mig. Det känns rätt för min karriär, säger Björkung till klubbens hemsida.

Blir en av tre svenskar i laget

Backen har tidigare gjort en och en halv säsong i den danska ligan där gjorde 31 poäng på 44 matcher för Hvidovre Fighters under säsongen 2017/18. I SønderjyskE blir Björkung nu lagkamrat med svenskarna Villiam Haag och Max Tjernström som redan spelar i klubben.

– Victor är en stark skridskoåkare, och han är bra med pucken. Han har stor erfarenhet och kan Metal League. Vi är glada att vi har lyckats köpa honom fri från Slovakien, säger klubbdirektören Klaus Rasmussen.

Tidigare i sin karriär har Victor Björkung spelat 68 matcher i HockeyAllsvenskan för Timrå och Pantern. Han har även i flera olika länder och 2019 blev han norsk mästare med Frisk Asker.

