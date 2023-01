Josh Dickinson klev av isen skadad förra veckan. Prognosen säger fem till sex veckor – men MoDo sitter kalla i båten.

– Just nu har vi bra spelare och vi kommer inte att ta in någon ersättare, säger sportchefen Henrik Gradin till Örnsköldsviks Allehanda.

MoDo kommer få klara sig utan sin viktige center Josh Dickinson i ett par veckor. Kanadensaren har en fotskada och är just nu gipsad. Enligt Henrik Gradin handlar det om fem till sex veckor innan vi kan vänta oss att se honom på isen igen.

Och sportchefen sitter lugnt i båten.

– Eftersom han inte kommer missa hela säsongen så finns det ingen plan på att ersätta honom. Det är en forward till som ska in, men just nu har vi bra spelare och vi kommer inte att ta in någon ersättare, säger han till ÖA-sporten.

Josh Dickinson har sedan tidigare varit borta ett par matcher innan juluppehållet med en liknande skada.

Slutspelet inte i fara

Den här gången kommer uppehållet vara längre men slutspelet ska som sagt inte vara i fara.

– Jag gissar på att han är tillbaka någonstans i slutet på februari. Det är lite för tidigt att säga exakt när han är tillbaka, men vi kommer inte att chansa.

Stjärnan har stått för 26 poäng på 25 matcher den här säsongen.

