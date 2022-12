Buffalo Sabres placerar Lawrence Pilut på waivers. Nu kan svensken bli upplockad av en annan NHL-klubb – annars väntar spel i AHL.

Lawrence Pilut kallades upp i början av säsongen och gjorde då sin första NHL-match på två år.

Och för bara någon vecka sedan kom första målet i NHL på 1 442 dagar. Men nu ser det ut att vara spel i AHL som väntar, om ingen annan NHL-klubb hugger på backen.

För under torsdagskvällen placerade Buffalo svensken på waivers, vilket innebär att under 24 timmar kan vilket lag som helst i NHL plocka in honom gratis. Om ingen väljer att göra det kommer han att placeras i AHL. Då väntar återigen spel med Rochester Americans, där säsongen började.

Lawrence Pilut har på 17 NHL-matcher gjort tre poäng den här säsongen. 27-åringen är fostrad i Tingsryd men spelade större delen av senioråren i HV71, där han också gjorde debut i seniorhockeyn.

