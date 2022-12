Juniorkronorna är alltjämt obesegrade i årets JVM-turnering.

Under torsdagskvällen vann Sverige mot Tjeckien med 3–2 efter att Ludvig Jansson blivit stor svensk övertidshjälte.

– Vi gör en solid match rakt igenom, säger förbundskaptenen Magnus Hävelid till Viaplay.

Det var grupp A:s två hundraprocentiga lag som ställdes mot varandra i den tredje gruppspelsmatchen i Halifax. Juniorkronorna hade inlett gruppspelet med en överkörning av Österrike med 11–0 samt en tajt 1–0-seger över Tyskland, medan Tjeckien hade skrällbesegrat Kanada med 5–2 innan de, liksom Sverige, krossade Österrike (9–0).

Efter torsdagens möte är det bara Sverige som är obesegrade, då Juniorkronorna vann toppmötet i grupp A med 3–2 efter förlängning. Detta efter att Södertälje-backen Ludvig Jansson klivit fram som stor matchvinnare i förlängningen.

– Skönt att vinna i slutändan. Vi gör en solid match rakt igenom. Vi hade ett mycket bättre spel med pucken och gjorde bättre värderingar utan pucken. Vi höll även ihop det bra i defensiven. Vi mötte ett bra motstånd och det blev en bra match, säger förbundskaptenen Magnus Hävelid till Viaplay.

How Ludvig Jansson walked in and buried it into the net to win it for 🇸🇪 Sweden in overtime. #WorldJuniors #CZESWE @Trekronorse pic.twitter.com/PVuVIoj3th — IIHF (@IIHFHockey) December 29, 2022

Hamnade i underläge

Annars var det Tjeckien som inledde matchen klart bäst och skapade en del halvfarliga lägen framför Carl Lindbom i Juniorkronornas mål, men liksom i tidigare matcher höll Djurgårdsmålvakten tätt när han testades av motståndet. Öppningsakten blev mållös, men tidigt i den andra perioden kunde Tjeckien ta ledningen efter en kontring. Därmed spräcktes även Carl Lindboms nolla, som stannade på 143 minuter och tolv sekunder.

Ett par minuter senare lyckades emellertid Juniorkronorna kvittera matchen via Fabian Wagner och en minut senare hade Ludvig Jansson vänt på matchen med ett handledsskott från blålinjen till 2–1.

– Det är en rätt bra period. Vi steppar upp jämfört med den första perioden. Vi gör det vi snackat om, där backarna vänder på spelet snabbt och vi forwards har en bra press, säger målskytten Wagner till Viaplay.

Tappade sent

Tjeckien inledde en hektisk kvitteringsjakt i den tredje perioden och fick även utdelning med sex minuter kvar att spela. Detta efter att Jiri Tichacek skrinna sig in i en fri yta framför Lindbom och tillåtits prickskjuta in kvitteringspucken. Matchen gick sedermera vidare till förlängning, där Tjeckien först var nära att avgöra matchen innan Ludvig Jansson skrinnade sig fri och lyfte in en backhand för att skjuta extrapoängen till Sverige.

Under nyårsnatten avslutar Juniorkronorna gruppspelet i årets JVM-turnering då man ställs mot Kanada. Värdnationen förlorade premiärmatchen mot just Tjeckien, men vann sin andra gruppspelsmatch mot Tyskland med 11–2 och ställs under natten till fredag, svensk tid, mot gruppens slagpåse Österrike.

– Det finns alltid detaljer vi behöver vässa, bland annat vårt powerplay. Sedan ska vi växa och få upp vårt pucktempo och bli än mer kaxiga därute. Den här matchen var en prövning defensivt, men jag tycker att vi tog stora steg både i egen zon och i mittzonen, säger Hävelid.

Sverige – Tjeckien 3–2 (0–0, 2–1, 0–1, 1–0)

Sverige: Ludvig Jansson (2), Fabian Wagner.

Tjeckien: David Jiricek, Jiri Tichacek.

