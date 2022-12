Under dagen kom beskedet att Skellefteåmålvakten Alexander Hellnemo nu kommer första Västerås målvaktssida under de tre kommande matcherna.

Alexander Hellnemo byter nu en svartgul-klubb mot en annan.

Detta då Skellefteå AIK är överens med Hockeyallsvenskans Västerås, om att låna ut den unge burväktaren inför de tre matcherna som väntar i mellandagarna. Detta enligt klubbens hemsida.

Först väntar en bortamatch mot MoDo, följt av en hemmamatch mot Karlskoga, och avslutningsvis ska Västeråsklubben ta sig till Uppsala för att möta Almtuna IS.

Vidare på hemsidan förklarar Västeråsklubben att Johan Gustafsson nu är tillbaka från skada, men Ian Blomquist är borta på JVM-uppdrag. Därmed får 18-åriga Hellnemo nu lånas in för att säkra upp målvaktsuppsättningen.

– Han tillhör en av de bättre juniorerna i Sverige idag, säger målvaktstränaren Patrik Sjöström som är glad över förstärkningen den unge målvakten kommer bidra med.

Denna säsong har Hellnemo registrerat en räddningsprocent på 91,4 procent, samt snittat 2,46 insläppta mål per match, efter sina tre matcher med Skellefteåklubbens seniorlag.

✅VIK lånar in målvakt!



Västerås IK säkrar upp målvaktsalternativ under mellandagsveckan. Skellefteåmålvakten, Alexander Hellnemo, lånas in.



Läs mer på https://t.co/9BVdU3ZSXM eller i appen 💛🖤 pic.twitter.com/nZhKHMEAK7