Lukas Sedlak har spelat 30 NHL-matcher den här säsongen och var ordinarie i Flyers. Men nu väljer backen att flytta hem till Tjeckien igen.

– Han har bara bestämt sig för att åka hem, han är klar här, säger Philadelphias huvudtränare John Tortorella.

Det blir ingen fortsättning på NHL-karriären för Lukas Sedlak. Den tjeckiske OS-backen återvände till ligan efter tre säsonger i KHL.

Men nu står det klart att han lämnar sin position på Flyers blålinje för att åka hem och spela i Tjeckien igen. Enligt uppgifter är det av personliga skäl och för att backen vill hem och hitta glädjen till ishockeyn igen. Det kombinerat med att komma närmare sin familj ska vara huvudanledningarna enligt flera NHL-insiders.

För Flyersexperten Adam Kimelman berättar John Tortorella om situationen.

– Han har bara bestämt sig för att åka hem, han är klar här. Han vill åka hem igen. Det är en bra kille, jag har känt honom ett antal år och kommer låta honom förklara det själv. Jag tycker inte att det är min plats.

