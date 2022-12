Tingsryd har haft ett flertal skadebesked under de senaste veckorna. Men nu är Ryan Gropp, Daniel Öhrn och Jonatan Harju tillbaka.

– Det betyder jättemycket att de kommer in med sin närvaro, sade tränaren Fredrik Glader till Smålandsposten under gårdagen.

Inför kvällens bortamatch mot Östersund, kommer Tingsryd få återse tre bekanta ansikten i truppen. Detta då Ryan Gropp, Daniel Öhrn, och Jonatan Harju nu återvänder från frånvarolistan.

– Vi börjar väl se ljuset i tunneln, förhoppningsvis börjar folk komma tillbaka nu. Och det är givetvis viktigt för oss, sade tränaren Fredrik Glader till Smålandsposten under gårdagen.

Fem spelare kvar på skadelistan

Beskedet glädjer Tingsrydstränaren som under den senaste tiden fått brottas med en ovanligt lång skadelista.

– Viktiga spelare för vårt lag. Det betyder jättemycket att de kommer in med sin närvaro i omklädningsrummet, de höjer stämningen och arbetsinsatsen, sade han till lokaltidningen och tillade sedan:

– De har varit borta ett tag så det är klart att det blir en period för dem här i början när de kastas in i matchsituation. Det är alltid lite med tajming och sådant.

Trots de tre återvändande forwardsen förblir lagets frånvarolista fem namn lång. Maximilian Eisenmenger, Felix Olsson, Elias Gunnarsson och Elias Andersson är fortsatt skadade, medan Oliver Olsson dras med sjukdom.

I kväll ställs Tingsryd mot Östersund. Laget ligger just nu på en näst sista plats.

