Efter nattens straffdrama som slutade med en 4–3 vinst efter straffar över New York Islanders, är Linus Ullmark nu den målvakt som har vunnit näst flest matcher under sina 20 första matcher på säsongen.

Linus Ullmark har haft en kanonstart på säsongen, och den trenden ser inte ut att förändras inom snar framtid.

I natt kunde den svenske burväktaren skriva in sig i historieböckerna efter sina 23 räddningar som ledde Boston Bruins till en 4–3-vinst efter straffar över New York Islanders. Detta då Ullmark nu har fått ihop hela 17 vinster under sina 20 inledande matcher.

Den senaste målvakten som stod för 17 vinster under sina 20 säsongsinledande matcher var Ottawa Senators Andrew Hammond under säsongen 2014/15.

Femte i NHL:s historia att uppnå milstolpen

Enbart fyra andra målvakter har åstadkommit liknande prestationer genom i NHL:s historia. Varav en av målvakterna har noterats för fler vinster under säsongsinledningen – nämligen Tiny Thompson som stod för 18 vinster under säsongen 1929/30.

Den 29-årige Ullmark registrerar nu en räddningsprocent på 93,8 procent, och har ett snitt på 1,83 insläppta mål per match.

Boston Bruins - New York Islanders 4–3 SO (2-1, 1-1, 0-1, 0-0 ,2-1)

Boston: Jake DeBrusk x3, Derek Forbort, David Pastrnak (ett mål + avgörande straff).

New York: Josh Bailey, Noah Dobson och Casey Cizikas.