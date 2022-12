Svenske doldisen Andre Lee skrev i våras på ett tvåårskontrakt med Los Angeles Kings. I natt sköt den 22-årige värmlänningen sitt första mål i AHL, då han stod för ett av Ontarios mål i övertidssegern mot Tucson.

I sin elfte match bröt Andre Lee både sin poäng- och målnollan i AHL när han tidigt i den andra perioden såg till att kvittera mötet mellan Ontario Reign och Tucson Roadrunners till 2–2 med karriärens. Målet var svenskens första AHL-mål, där han bar in pucken i den offensiva zonen innan han från den högra tekningscirkeln överlistade Jon Gillies i Tucson-målet med ett överraskande skott.

Reign vann nattens match med 4–3 sedan stortalangen Quinton Byfield avgjort matchen i förlängningen, framspelad av Lias Andersson. Även Helge Grans stod för ett mål i matchen för Ontario, medan Victor Söderström noterades för en assist för sitt Tucson.

Andre Lee ties the game at 2 with his 1st pro goal!



