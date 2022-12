HV71 ledde med 3-0 över Linköping inför den tredje perioden.

Då klev Ty Rattie in i handlingarna och sköt ett hattrick när Linköping vände och vann med 4-3 efter förlängning.

– Det här var man favoritmatch den här säsongen, säger Rattie till C More efteråt.

Både Linköping och HV71 åkte på förluster under torsdagens SHL-matcher. Linköping förlorade 3-0 mot Färjestad medan HV åkte på en förlust mot Örebro med 7-4.

Ett lag skulle därmed få revanschera sig direkt och det blev Linköping som gick segrande ur fredagskvällens rivalmöte efter att ha vänt 0-3 till seger 4-3.

Det var Linköping som var det bättre laget i den första perioden och hade även en puck inne i mål men det dömdes bort eftersom Arvid Costmar var inne i målgården och åkte in i HV-målvakten Jonas Gunnarsson vilket gjorde målvakten ramlade strax innan pucken gick i nät. HV71 fick sedan också ett mål bortdömt eftersom LHC-målvakten Marcus Högberg bedömdes ha blockerat pucken innan HV petade in pucken i mål. Ställningen var alltså 0-0 efter 20 minuter.

Tre backmål av HV71

I den andra perioden var det dock HV71 som tog över och skapade stor press ner mot Högberg. Det gav också utdelning då HV sköt tre mål för att gå upp i en 3-0-ledning.

– Bra första period från vår sida men sedan släpper vi över momentum här i andra perioden. Vi får inget stopp på de långa anfallen. Det är för dåligt av oss. Det är slarv av oss, det är alldeles för enkla mål att släppa in, säger LHC:s Sebastian Strandberg i C More.

HV71:s alla tre mål sköts av lagets backar. Emil Andrae satte det första, Joey LaLeggia gjorde det andra och Victor Sjöholm blev målskytt vid det tredje målet då han sköt ett skott som styrdes in via Linköpings back Linus Hulström.

– Vi är effektiva, skapar långa anfall och sätter dit chanserna. Det är det som gör skillnaden i dag, säger Andrae till C More.

Rattie sköt tre mål i vändningen

När den tredje perioden började så jagade dock Linköping för att komma tillbaka in i matchen. 1-3 kom då genom skyttekungen Ty Rattie som då han sköt ett skott som gick in bakom Jonas Gunnarsson. Med drygt tolv minuter kvar att spela så kom även en andra reducering när Vilmos Galló höll sig framme och rakade in pucken för att skapa rejäl nerv i matchen.

Det skulle också bli en kvittering. Efter stor press av hemmalaget dök till slut läget upp. Pucken landade på Ty Ratties fötter som sparkade fram pucken till sig själv och kunde lägga in den i ett nästan tomt mål för 3-3 med endast 17 sekunder kvar. Matchen gick därmed till förlängning.

I förlängningsspelet gick det sedan snabbt då Ty Rattie (vem annars?) klev fram och pricksköt in 4-3 efter endast en halv minuts spel för att fullborda sitt hattrick och skjuta segern till LHC.

– Det var roligt inför en fullsatt arena. Vi hade ett bra snack inför tredje perioden och vi visste att det fanns en chans om vi fick ett mål tidigt. Det är en viktig lagseger och det är en go känsla i omklädningsrummet nu, säger Rattie till C More och fortsätter:

– Det var coolt, det här var man favoritmatch den här säsongen. Det här kan bli en vändpunkt, vi har ett väldigt bra lag så vi kommer bli tuffa att möta resten av säsongen.

Linköping tar alltså två poäng efter att ha vänt 0-3 till 4-3 medan HV71 får nöja sig med en poäng.

Linköping – HV71 4–3 OT (0-0,0-3,3-0,1-0)

Linköping: Ty Rattie 3, Vilmos Gallo.

HV71: Emil Andrae, Joey LaLeggia, Victor Sjöholm.

TV: "Måste sänka förväntningarna på Mario Kempe"

Matchrapporter: Ty Rattie tremålskytt i Linköpings seger mot HV 71 Örebro Hockey vann mot HV 71 på bortaplan Stabil seger för Färjestad – höll tätt mot Linköping Formstarkt Skellefteå tog ännu en seger Fredrik Forsberg i målform när HV 71 vann mot Rögle