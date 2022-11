Emil Molin har haft det tungt med målskyttet i Finland och bara gjort två mål på 23 matcher.

Men under kvällens match lossnade det för Molin som fullbordade ett hattrick på 31 minuter i KooKoos 5-1-seger över Vasa Sport.

Inför årets säsong lämnade Emil Molin Sverige och flyttade i stället till grannlandet Finland för spel i KooKoo.

Han hade då fått en tung inledning sett till målskytte med endast två mål på de 23 första matcherna med med sju assist också för totalt nio poäng.

Under fredagskvällen lossnade det dock målmässigt för den tidigare SHL-forwarden. När KooKoo vann med 5-1 över Vasa Sport så klev nämligen Molin fram och fullbordade ett hattrick.

Assists av svenska lagkamraterna

Han mer än dubblade alltså sin målskörd under säsongen. Molin satte 1-0 efter fyra minuters spel och satte sedan även 3-0 fyra minuter in i den andra perioden. Halvvägs in i matchen kom även det tredje målet och han sköt sitt hattrick på endast 31 minuter.

Han fick då även hjälp av sina svenska lagkamrater. Linus Andersson och Axel Ottosson bidrog nämligen med två assist vardera och duons alla passningspoäng kom till Molins mål.

Emil Molin står nu noterad för tolv poäng på 24 matcher medan Andersson har 15 poäng på 23 matcher och Ottosson har gjort sex poäng på sju matcher den här säsongen.

TV: "Det skadar inte att han kommer från Ö-vik"