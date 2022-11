Börje Salming är död – blev 71 år gammal

I augusti meddelade Börje Salming att han drabbats av ALS.

Nu har hockeylegendaren gått bort 71 år gammal, det bekräftar Toronto Maple Leafs i ett uttalande.

Det var i somras som Börje Salming gick ut och berättade att han hade drabbats av den dödliga nervsjukdomen ALS.

– Jag har fått ett besked som har skakat om livet för mig och min familj. På ett ögonblick förändras allt, sa han i ett uttalande.

Nu, bara en vecka efter hans medverkan på Tidernas Hockeygala, har Börje Salming gått bort 71 år gammal. Det bekräftar Toronto Maple Leafs.

– Toronto Maple Leafs sörjer förlusten av Börje Salming. Börje var en pionjär inom sporten och en ikon med sin otroliga karaktär och tuffhet. Han hjälpte till att öppna dörren för européer i NHL och definierade sig själv genom sitt spel på isen och genom sina insatser för samhället. Börje kom till Maple Leafs för 50 år sedan och kommer för alltid att vara en del av vår hockeyfamilj. Vi riktar våra djupaste kondoleanser till hans fru Pia, barn Teresa, Anders, Rasmus, Bianca, Lisa och Sara samt broder Stig, säger Toronto Maple Leafs president Brendan Shanahan i ett uttalande.

Hyllades i Toronto och Stockholm

Trots att Börje Salmings tillstånd försämrades kraftigt under hösten så åkte han ändå över till Toronto för två veckor sedan för att närvara på Hall of Fame weekend och då tog han emot hyllningar från sin tidigare hemstad.

Han var sedan också med på Tidernas Hockeygala i Stockholm där han fick ta emot svenska hockeyfamiljens kärlek.

Totalt under sin karriär vann Börje Salming SM-guld med Brynäs två gånger och spelade 1 146 NHL-matcher där han hyllades som en pionjär och anses med sin uppoffrande spelstil vara den som banade väg för européer i NHL. Han blev vid fyra tillfällen nominerad till Norris Trophy som en av NHL:s bästa back och utsågs till NHL:s bäste svenske spelare, Viking Award, tre gånger. 1996 blev Börje Salming förste svensk att väljas in Hockey Hall of Fame och två år senare valdes han in i Internationella ishockeyförbundets (IIHF) Hall of Fame.

Börje Salming har sin tröja med numret 21 uppe i taket av Torontos hemmaarena och han står även staty utanför Air Canada Center.

TV: Börje Salming och hans familj hyllas i Toronto